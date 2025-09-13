『放送局占拠』妖が放送局を占拠した真の理由が明らかに “ある人物”が凶弾に倒れる
9月13日に日本テレビ系で放送される櫻井翔主演の土曜ドラマ『放送局占拠』の第9話にて、武装集団・妖が放送局を占拠した真の理由が明らかにされる。
櫻井が刑事・武蔵三郎を演じる『占拠』シリーズは、2023年の『大病院占拠』（日本テレビ系）、2024年の『新空港占拠』（日本テレビ系）と続編が制作され、今作が3作目となる。『大病院占拠』では鬼、『新空港占拠』では干支をモチーフにしたお面が印象的だった武装集団だったが、『放送局占拠』では、妖怪のお面をかぶった妖が500名の人質をとり、放送局を占拠する。
9月13日に放送される第9話。第8話のラストシーンで、天狗の銃弾に倒れて入院していた和泉さくら（ソニン）が捜査指揮本部に復帰する。さくら不在の間、指揮本部を守っていた本庄（瀧内公美）だが、般若・伊吹（加藤清史郎）からの指名により、人質交換のために叔父であり警備部長の屋代（高橋克典）の引き渡し役を命じられる。
一方、伊吹の暴走を止めるために共闘中の武蔵と大和（菊池風磨）は、妖の作戦の裏をかいて伊吹の元にたどり着こうとするが……。傀儡子（くぐつし）を炙り出すため、奄美大智（戸次重幸）、沖野聖羅（片岡礼子）、真鍋野々花（宮部のぞみ）の残された3名の人質がスタジオに招かれ“死の記者会見”が開かれる。そんな中、“あの人物”が凶弾に倒れる。
