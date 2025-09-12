À¤³¦ºÇÂç¤ÎÉ¹»³¡ÖA23a¡×¤¬ºÆÊ¬Îö¡¢ÌÌÀÑ¤¬°ìÅÙ¤ËÌó20¡ó¸º¾¯
¥í¥·¥¢ËÌ¶ËÆî¶Ë¸¦µæ½ê¤Ï9·î11Æü¡¢À¤³¦ºÇÂç¤ÎÉ¹»³¡ÖA23a¡×¤Î¿·¤¿¤ÊÂçµ¬ÌÏ¤ÊÊ¬Îö¤¬È¯À¸¤·¡¢ÌÌÀÑ¤¬°ìÅÙ¤ËÌó20¡ó¸º¾¯¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¤â1400Ê¿Êý¥¥í¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¤ÎÌÌÀÑ¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦ºÇÂç¤ÎÉ¹»³¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ÏÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
Æ±¸¦µæ½ê¤ÎÉ¹²Ï¿åÊ¸µ¤¾Ý¾ðÊó¥»¥ó¥¿¡¼¼çÇ¤ÀìÌç²È¤Ç¤¢¤ë¥Ý¥ê¡¼¥Ê¡¦¥½¥í¥·¥å¥¯»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤³¤³¿ô½µ´Ö¤Ç¡¢A23a¤«¤éÁíÌÌÀÑ800Ê¿Êý¥¥í¥á¡¼¥È¥ë°Ê¾å¤ËµÚ¤Ö»Í¤Ä¤ÎÂç·¿É¹²ô¤¬Ê¬Î¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£µðÂçÉ¹»³A23a¤Ï¸½ºß¡¢ËÌ¾å¤òÂ³¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢Ê¬Î¥¤·¤¿°ìÉô¤ÎÉ¹²ô¤ÏÆîÀ¾Êý¸þ¤Ø°ÜÆ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Ï½½Ê¬¤ÊÂç¤¤µ¤¬¤¢¤ë¤¿¤áÁ¥Çõ¥ì¡¼¥À¡¼¤ÇÃµÃÎ²ÄÇ½¤Ç¡¢¹Ò¹Ô¤Ø¤Î´í¸±À¤ÏÄã¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ±¸¦µæ½ê¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢A23a¤Ï1986Ç¯¤ËÆî¶Ë¤Î¥Õ¥£¥ë¥Ò¥Ê¡¼¡¦¥í¥ó¥ÍÃªÉ¹¤«¤éÊ¬Î¥¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Åö½é¤ÎÌÌÀÑ¤Ï4170Ê¿Êý¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¦¥§¥Ã¥Ç¥ë³¤¤ÎÀõÀ¥¤Ç30Ç¯°Ê¾å¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆºÂ¾Ì¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¶áÇ¯¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÆî¶Ë³¤´ß±è¤¤¤ËÉºÎ®¤ò³«»Ï¤·¡¢2025Ç¯½éÆ¬¤Ë¥µ¥¦¥¹¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢Åç¼þÊÕ³¤°è¤ËÅþÃ£¤·¤Þ¤·¤¿¡£1·î¤«¤é5·î¤Ë¤«¤±¤ÆºÆ¤ÓºÂ¾Ì¤·¤¿¸å¡¢Åç¼þÊÕ¤ÇÉºÎ®¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸½ºßA23a¤Ï¥µ¥¦¥¹¥¸¥ç¡¼¥¸¥¢Åç¤ÎËÌÌó130¥¥í¥á¡¼¥È¥ë¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ËÌ¾å¤òÂ³¤±¤Ê¤¬¤éÉ÷¤È³¤Î®¤Î±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤Ä¤Ä¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÊ¬²ò¤¬¿Ê¤à¤â¤Î¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ÊÄó¶¡/CRI¡Ë