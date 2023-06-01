立ち技格闘技「KNOCKOUT」は9日、都内で21日に国立代々木競技場第2体育館で行われる夏のKNOCKOUTの祭典「KNOCKOUT.65〜THEKNOCKOUT2026〜」の大会前練習を公開した。公開練習では11戦無敗のニカ・パパヴァ（18＝ジョージア）と対戦するKNOCKOUT―BLACKライト級王者の大沢文也（34＝ザウルスプロモーション）が参加。1分間の迫力あるミット打ちを披露した。対戦相手には「外国人選手とやりたいと言ったら、もっと弱い