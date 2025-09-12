料理を食べながら映画を観ることのできる映画館がSNS上で大きな注目を集めている。



【写真】映画の最中に出てきたのは…？

「料理が運ばれてくる映画館ヤバかったwww」



とその模様を紹介したのはSNSで”映画あるある“や映画館のことについて発信しているmaiさん（@mai2004_cine）。



売店で買ったものを食べるのではなく、レストランのように都度注文した料理が運ばれてくるというこの映画館。いったいどのようなサービスなのだろうか。



maiさんにお話を聞いた。



ーーどちらの映画館でしょうか？



mai：福岡市博多区のユナイデッド・シネマ キャナルシティ13です。「プレミアム・ダイニング・シネマ」という席で追加料金を支払って利用しました。



ーーオーダー内容は？



mai：ソーセージとポテトの盛り合わせ、コーラフロート、チョコブラウニーです。どちらもとってもおいしかったです！



ーー映画館でしっかり食事するというのは新鮮ですね。



mai：私ももちろん映画館で映画を観ながらナイフとフォークをもって食事をしたことはなかったのですが、まったく問題なく映画も食事も楽しめました。テーブルも狭くないですし、館内も食事しやすい明るさに設定されていました。お昼ご飯を食べながら映画を観られるので、非常にタイパが良かったです。また私の席には仕切り板があり、他の人が食べている音とか、お皿の音も全く気になりませんでした。



ちなみにこのスクリーンで見ることができる映画は限られています。おそらく映画館側が食事に適した映画を選んでいると思うのですが、グロテスク系の描写がある映画も上映されておりますので、食事との相性を考えてから観る映画を決めた方がいいかもです。



ーー投稿に大きな反響がありました。



mai：「鑑賞の邪魔になりそう」等の声が多いかなと思ったのですが、「むしろ行ってみたい」、「体験してみたい」という声が肯定的な本当に多かったです。また、実際に利用された方から「良かったよね！」という声もありました。「上映されている映画とのコラボメニューがあったら絶対頼む！」というコメントも人気でした。



◇ ◇



SNSユーザー達から



「今調べたら小鹿のゾンビ公開予定とか狂ってる！」

「こんな映画館あるんですね！✨トワイライトウォーリアーズの叉焼飯、シェフのキューバサンドとか上映中にコラボメニューとかやったら絶対頼みます😋」

「私も一度利用したことがありますが、思いのほか良かったです！仕切りがあって電動リクライニングシートとか最高でした これ上映するの？って作品で私が知っている限りだと一番合わなさそうなのは『サブスタンス』（笑）」



など数々の驚きの声が寄せられた今回の投稿。カフェのような軽食からレストランのようにしっかりした食事とお酒まで幅広いメニューが楽しめる「プレミアム・ダイニング・シネマ」。ご興味ある方はぜひユナイデッド・シネマ キャナルシティ13に足を運んでいただきたい。



なお今回の話題を提供してくれたmaiさんは日々、映画に関する情報をSNSで発信中。ご興味ある方はぜひチェックしていただきたい。



（まいどなニュース特約・中将 タカノリ）