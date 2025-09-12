■全国の天気

12日(金)、北海道と東北北部、沖縄は広く晴れるでしょう。東北南部は雲が多く、所々で雨が降りそうです。西日本、東日本は広く大気の状態が非常に不安定です。雨が降ったりやんだりで、局地的に激しい雷雨となるでしょう。西日本は晴れ間もありますが、天気の急変にご注意ください。

■予想最高気温

西日本、東日本は30℃前後で蒸し暑いでしょう。ただ、東京は前日より6℃も低い28℃で、比較的しのぎやすい暑さとなる見込みです。札幌は27℃、名古屋は31℃で前日より2℃低いでしょう。新潟は32℃、大阪は34℃で前日より2〜3℃高い予想です。仙台は26℃、福岡は33℃で前日と同じくらいでしょう。

■週間予報

・大阪〜那覇

3連休も西日本はすっきりしない天気となりそうです。大阪・関西万博に行く際も、晴雨兼用の傘があると安心です。山陰は13日(土)の夜から雨が降り出す見込みです。14日(日)は太平洋側で晴れ間がありますが、日本海側は雨が降りやすいでしょう。15日(月・祝)も九州を中心に曇りや雨となりそうです。一方、沖縄はこの先も晴れる日が多いでしょう。

・札幌〜名古屋13日(土)は広く雨で、午後からは北日本や東海で激しい雷雨となりそうです。北日本は14日(日)にかけて、雨や風が強まるでしょう。関東と東海は14日(日)から晴れて、暑くなりそうです。15日(月・祝)は東京で35℃、名古屋で36℃まで上がる予想です。