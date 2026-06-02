台風6号は、鹿児島県の奄美地方を暴風域に巻き込みながら北上しています。奄美市から中継です。台風6号は奄美大島の西の海上にあって、1時間に20キロの速さで北寄りに進んでいます。奄美大島は日付が変わった頃、暴風域に入り始めました。横殴りの雨が降り続き、木々が大きく揺れるほどの強い風が吹いています。停電も起きていて、中継をしているこちらのホテルでも先ほど、一時フロントが真っ暗になりました。奄美大島ではきょう