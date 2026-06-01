気象庁によりますと、台風第６号は、１日午前１０時には那覇市の南​に位置し、１時間に約１５kmの速さで北へ進んでいるということです。中心の気圧は９７５ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は３０メートル、最大瞬間風速は４５メートルで、中心から半径１８５キロ以内では風速２５メートル以上の暴風となっています。 【画像で見る】1日（月）～4日（木）の雨と風のシミュレーション