ナイキ『エアマックス95』“遊戯王コラボモデル”「購入できない」と嘆きの声続出 オークションサイトでは“プレ値”で取引
ナイキはきょう12日、30周年を迎えた人気シリーズ『エアマックス95』と『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ』がコラボしたモデルとアパレルコレクションを発売。NIKEのスニーカーの情報＆購入ガイドアプリの「SNKRS」で、午前9時に販売開始したが、争奪戦激化のため、SNSに購入できなかった人の嘆きの声が続々と上がっている。
【写真】「airmax」が「airmuscle」に！ナイキ『エアマックス95 QS YGO“城之内』モデルの全貌
Xのトレンドには「NIKE」「#SNKRS」「スニーカーズ」「アクセス集中」など関連のワードが上位にランクイン。「NIKE遊戯王買えた人おるん？」「NIKEと遊戯王抽選出来なかった人はクソほどおるけど当選者がまじで見当たらん」などの声があがった。
また、決済エラーのため、抽選に参加できなかったという声も多く上がり、「遊戯王×NIKE『エアマッスル』、アプリ側のクレカエラーで弾かれて抽選すらできなかった…」「NIKEと遊戯王のコラボの件、私も旦那に頼まれて一緒になって応募したけどもちろん2人ともエラーで弾かれ応募すらできずに終わった」「デュエルスタンバイすらできなかったNIKE遊戯王 抽選受付から弾かれまくり」「再抽選実施してください！！！」と不満をぶちまける人や再販売を望む声も。
一方で、大手オークションサイトでは、定価2万7060円のスニーカーに10万円以上の値が付き出品されている。
【写真】「airmax」が「airmuscle」に！ナイキ『エアマックス95 QS YGO“城之内』モデルの全貌
Xのトレンドには「NIKE」「#SNKRS」「スニーカーズ」「アクセス集中」など関連のワードが上位にランクイン。「NIKE遊戯王買えた人おるん？」「NIKEと遊戯王抽選出来なかった人はクソほどおるけど当選者がまじで見当たらん」などの声があがった。
一方で、大手オークションサイトでは、定価2万7060円のスニーカーに10万円以上の値が付き出品されている。