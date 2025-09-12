Image: eleonimages / Shutterstock.com

詳しい原因は不明だそうです…。

来月14日にサポート終了期限が迫ったWindows 10。着々とWindows 11への移行が進んでいるのかと思いきや、このほど PCMagは、まさかのWindows 10ユーザーが増加していると報じましたよ！

Windows 11への移行が後退？

Image: Statcounter

OSやブラウザのシェア率を見ることができるStatcounterからのデータによると、先月のWindows 11のシェアは、全世界で49.08％とトップを維持。

しかしながら、今年7月に初めて過半数のユーザーがWindows 11を使うようになった当時の53.51％というシェアからは下降しています。

代わりに大きくシェアを伸ばしてきたのは、まさかのWindows 10。今年7月に42.88％までシェアを落としていたのに、8月には45.53％まで回復しています。通常であれば、サポート終了が近づけば近づくほどどんどん移行ユーザーが増えて、Windows 10のシェアは日を追うごとに下がり続けるはず。なんとも不思議な現象ですよね？

もしやWindows 11からの出戻り？

あくまでもStatcounterによる利用シェアデータという客観的な数字で、Microsoft（マイクロソフト）が公式にOS利用統計を発表したわけではありません。

しかしながら、ここまで明らかにWindows 11ユーザーが減り、再びWindows 10ユーザーが増えている状況は注目に値するとされていますね。

明確な要因は判明していないのですが、もしかすると、あと1年は無料でWindows 10を安全に使い続けることも可能なESU（拡張セキュリティ更新）プログラム のせいでは？ そんな指摘もあるようです。

個人ユーザーの多くは、今年7〜8月にESUへの登録ができる状態になり、とりあえずWindows 10のセキュリティ更新に限っては、2026年10月13日まで追加料金なしで受け取れる道が開けました。それならば、もうしばらくはWindows 10を使おうかな？

本当にそんな理由でWindows 10に舞い戻ったというユーザーが、どれほど存在するかは謎のままです。いずれにせよ、世界ではWindowsユーザーの半数近くが、依然としてWindows 10を使い続けているという現状は、Microsoftにとっても頭が痛いところでしょうか。

Source: Statcounter via PCMag