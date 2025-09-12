¡Ú°æ¾å ¼£Âå¡Û82ºÐ½÷À¤¬¡Ö¤Ò¤È¤ê»à¡×¡Ä°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤¡Ö¤½¤Î¸å¡¢²¿¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤«¡¢²¿¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤¤¤±¤Ê¤¤¤Î¤«¡×
¤¸¤Ä¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤Î´Ö¤Ë¤«ÆüËÜ¤Ï¡ÖÃ±ÆÈ¡Ê¤Ò¤È¤ê¡ËÀ¤ÂÓ¤¬°ìÈÖÂ¿¤¤¡×¹ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¤´Â¸ÃÎ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
º£¡¢¤Ò¤È¤êÀ¤ÂÓ¤Î¸½Âå¿Í¤¬Ì©¤«¤Ëµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤Ò¤È¤ê¤Ç»à¤ó¤À¤é¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡©¡×¡Ö»à¤ÌÁ°¤Ë²¿¤ò¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡©¡×¡Ö»àË´ÆÏ¤Î¡ÖÆÏ½Ð¿Í¡×¤ÏÃ¯¤¬¤Ê¤ë¤Î¤«¡©¡×¡Ö°ú¤¼è¤ê¼ê¤Î¤Ê¤¤°äÂÎ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡©¡×¡Ä¡Ä
ÃíÌÜ¤Î¿·½ñ¡Ø¤ª¤Ò¤È¤ê¤µ¤Þ»þÂå¤Î»à¤ËÊý¡Ù¤Ç¤Ï¡¢°Õ³°¤ÈÃÎ¤é¤Ê¤¤À©ÅÙ¤Î¤³¤È¤«¤éÃ¯¤Ë¤âÊ¹¤±¤Ê¤¤Çº¤ß¤Þ¤Ç¡¢¹ñÆâ³°¥á¥Ç¥£¥¢¤«¤é¼èºà»¦Åþ¤ÎÂè°ì¿Í¼Ô¤¬¤¼¤ó¤ÖÅú¤¨¤Þ¤¹¡ª
Èõ¸ý·Ã»Ò¤µ¤ó¡Ö¤³¤ÎËÜ¤òÆÉ¤á¤Ð¡¢¤Ò¤È¤ê¤Ç¤â¹¬¤»¤Ë»à¤ó¤Ç¤¤¤±¤ë¡ª¤ß¤ó¤Ê¤¬°Â¿´¤Ç¤¤ëËÜ¤Ç¤¹¡×
¹â¶¶¸»°ìÏº¤µ¤ó¡Ö¿Í¤ÏÃ¯¤â¤¬»à¤Ì¡£¤Ü¤¯¤â¤¢¤Ê¤¿¤â¡£¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤½¤ì¤À¤±¡£¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æ¡© ¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¡© ¤Ê¤é¤Ð°æ¾å¤µ¤ó¤Ë¿Ö¤Í¤è¤¦¡£¤¤Ã¤È¤¹¤Ù¤Æ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡×
（本記事は、井上治代『お一人さま時代の死に方』の一部を抜粋・編集したものです）
¡Ö»õ·¿¡×¤Ç¤ï¤«¤Ã¤¿¿È¸µ
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤Î²ñ°÷¡¦¸ÅÀîÃÒ»Ò¤µ¤ó¡Ê²¾Ì¾¡Ë¤Ï¡¢Ì¤º§¤Ç¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¡£¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Ï¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö»àË´¤òÃÎ¤é¤»¤¿¤¯¤Ê¤¤¤·¡¢ºâ»º¤â»Ä¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤¡¢¤Þ¤º¤Ï°ä¸À½ñ¤ò½ñ¤¤¤¿¡£Â³¤¤¤Æ¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤È»à¸å¤ÎÁòµ·¤äËäÁò¡¢»à¸å»öÌ³¤Ê¤É¤ò°ÑÇ¤·ÀÌó¤·¤¿¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î·ÀÌó»öÌ³¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¤¡¢À²¤ìÀ²¤ì¤È¤·¤¿´é¤Ç¡¢¡Ö°Â¿´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î´î¤Ó¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡×¤È¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ë¥é¥ó¥Á¤Î¤ªÍ¶¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¼«¿È¤ÎÄ¹Ç¯¤ÎÁÛ¤¤¤òÂ÷¤·¤¿°ÂÅÈ´¶¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¤½¤Î¸ÅÀî¤µ¤ó¤«¤é¤¢¤ëÆü¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤Î»öÌ³½ê¤Ë¡¢ÅÅÏÃ¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¿¡£Èà½÷¤¬82ºÐ¤Î½©¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÖÍ§¿Í¤È¤ªÃã¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢µÞ¤Ë¤ªÊ¢¤¬ÄË¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤«¤Ê¤ê¶¯¤¤ÄË¤ß¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤éÍ§¿Í¤È°ì½ï¤ËÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤·¤ÆÍ¼Êý¡¢ÉÂ±¡µ¢¤ê¤ËÅÅÏÃ¤¬Æþ¤Ã¤¿¡£
¡ÖÆþ±¡¤¹¤ë¤Û¤É¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤Ï²È¤Ëµ¢¤Ã¤ÆµÙ¤ß¤Þ¤¹¡×
¤½¤ó¤Ê²ñÏÃ¤¬¤¢¤Ã¤¿Æü¤ÎÍâÄ«¡¢ÉÂ±¡¤ËÉÕ¤Åº¤Ã¤¿Í§¿Í¤¬Èà½÷¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢±þÅú¤¬¤Ê¤¯¡¢¶î¤±¤Ä¤±¤ë¤È¡Ö¤Ò¤È¤ê»à¡×¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¤¢¤È¤«¤éÃÎ¤é¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤À¤¬¡¢»à°ø¤Ïµõ·ìÀ¿´ÉÔÁ´¡¢¶¹¿´¾É¤Ç¤¢¤ê¡¢Ê¢ÄË¤òÍÞ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¶¯¤á¤ÎÄÃÄËºÞ¤¬±Æ¶Á¤·¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¡£
¼«Âð¤ÎÃ¯¤â¤¤¤Ê¤¤¤È¤³¤í¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢»àË´¸¶°ø¤¬»ö·ïÀ¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¤«¤É¤¦¤«¤òÄ´¤Ù¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤´°äÂÎ¤Ï·Ù»¡½ð¤Ë±¿¤Ð¤ì¸¡»ë¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤ë¡£¤½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¼Â»Ü¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬¿È¸µ³ÎÇ§¡ÊËÜ¿Í³ÎÇ§¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£¿È¸µ³ÎÇ§¤ò¤¹¤ëÍýÍ³¤Î°ì¤Ä¤Ï¡¢¿È¸µ¤òÆÃÄê¤·¡¢¤´°äÂÎ¤ò²ÈÂ²¤Ë°ú¤ÅÏ¤¹¤¿¤á¤Ç¤¢¤ë¡£
¸ÅÀî¤µ¤ó¤Î¾ì¹ç¡¢Á°Æü°ì½ï¤Ë¤¤¤¿Í§¿Í¤â¡¢³Î¤«¤Ë¤³¤Î¤´°äÂÎ¤¬¸ÅÀî¤µ¤ó¤Ç¤¢¤ë¤ÈÃÇ¸À¤Ç¤¤ë¤·¡¢¤Þ¤¿¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤â²ñ°÷¤Î¸ÅÀî¤µ¤ó¤À¤È¾Ú¸À¤Ç¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¿ÆÂ²¤Ç¤â¤Ê¤¤¼Ô¤Î¾Ú¸À¤Ç¤Ï¿È¸µ³ÎÇ§¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤Î¤À¡£
·º»ö¥É¥é¥Þ¤ò»×¤¤Éâ¤«¤Ù¤ë¤È¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¡£°äÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢Ì¾»É¤ä·ÈÂÓÅÅÏÃ¤Ê¤É¡¢½ê»ýÉÊ¤ä»ØÌæ¤Ê¤É¤«¤é¿È¸µ¤¬È½ÌÀ¤·¡¢²ÈÂ²¤ËÏ¢Íí¤ò¤¹¤ë¤È¡¢²ÈÂ²¤¬·Ù»¡½ð¤ÎÎî°Â¼¼¤Ë¶î¤±¤Ä¤±¤ë¡£¤½¤·¤Æ°ÂÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤´°äÂÎ¤Î´é¤ò¸«¤Æ³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤À¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤Ò¤È¤êÊë¤é¤·¤Ç²ÈÂ²¤¬¤¤¤Ê¤¤¾ì¹ç¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡£
