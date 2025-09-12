9月10日、俳優・坂口健太郎が、年上一般女性との同棲中に、女優・永野芽郁と“三角関係”に陥っていたことが『週刊文春』に報じられた。

記事によると、坂口は、年上女性A子さんとの同棲生活のなか、3年ほど前から永野と親密になっていたという。永野の所属事務所は、同誌の取材に対し、「過去にお付き合いをしていたことは事実です」としつつ、別の女性とも交際していたことは知らなかったとコメントを寄せた。

「坂口さんと永野さんは、映画『俺物語！！』で初共演。その後も共演機会は多く、映画『仮面病棟』などで再びタッグを組む機会もありました。インタビューでは、互いを兄妹のような関係性だと語っており、永野さんが坂口さんを『健兄』と呼ぶなど、距離感の近い2人ではありました」（芸能記者）

坂口といえば、世間の印象に残っているのは、2016年に報じられた女優・高畑充希との熱愛だろう。当初はマンション内同棲だったのが半同棲に変わり、結婚も視野に入れているとみられていた2人だったが、2020年秋頃には破局していたという。2人のゴールインを望む声も多かっただけに、破局報道には悲しみの声が寄せられていた。

今回の報道によれば、坂口は年上女性と4年以上にわたり同棲を続けていたという。高畑と破局してからほどなく……という流れのようだが、途中で永野との浮気を挟むなど、“泥沼”に足を突っ込んでいたとみられる。Xでは、坂口への失望の声が相次いでいる。

《坂口健太郎ってナラタージュ、海街diaryなどクズの演技が絶妙で上手、ってのが評価されてると思ってたのに本物のクズだったと知って横転》

《えー坂口健太郎が年上の人と長年交際してたのは別にいいけど、永野芽郁ちゃんとの二股で好感度めっちゃ下がった》

《坂口健太郎には心のそこからガッカリだわ》

いっぽう、坂口の元カノに当たる高畑は、すでに幸せをつかんでいる様子だ。

「2024年11月、高畑さんは俳優・岡田将生さんとの結婚を発表しました。同年6月のドラマ『1122 いいふうふ』で共演してはいましたが、熱愛報道なしの電撃婚は、世間に大きな衝撃を与えました。

その後も、互いのInstagramで結婚指輪が映り込んでいたり、2人でフランスにてショッピングしている様子をアップしたりと、“幸せ満載”な様子が伺えます。今年7月には、高畑さんが第一子を妊娠したことが発表され、祝福の声が殺到。いまや、坂口さんとは、芸能界での立ち位置が大きく変わる結果となってしまいました」（芸能記者）

“明”の高畑と対照的な坂口への辛辣な評価だが、今後挽回のチャンスはあるのだろうか――。