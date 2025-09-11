【niko and ...】がオシャレ！ まるっと真似したい♡「大人パンツコーデ」

オーソドックスなワンツーコーデから、よりひねりを効かせたコーデにステップアップしたい！ そんなおしゃれさんは【niko and ...（ニコアンド）】のスタッフさんをお手本にしてみて。カジュアルなスウェットパンツやペインターパンツをセンスよく取り入れたスタイリングは、程よく力の抜けた雰囲気がこなれ感や色気を醸し出してくれそう。大人が真似したいパンツコーデ術をお届けします。

大胆なプラムカラーを選んで大人の色気を演出

【niko and ...】「DRYクシュイージーパンツ」\5,000（税込）

リラックス感のあるイージーパンツは、あえて挑戦的なプラムカラーを主役に抜てき。赤ともピンクともつかない絶妙な深みのある中間色が、パンツコーデに大人の色気を醸し出しています。パンツの存在感が浮かないよう、トップスには総柄レースのプルオーバーを重ねて奥行きを演出。さりげなく見えるレースの柄が、ラフなイージーパンツをモードな雰囲気に格上げしてくれそうです。

ルーズな上下もデニムシャツなら新鮮

【niko and ...】「スウェットバレルパンツ」\5,500（税込）

気楽にはけるスウェットパンツは、旬のバレルシルエットでトレンドムードをひと匙プラス。着慣れたTシャツではなくウエスタン調のデニムシャツを合わせれば、グッとおしゃれ感度の高い着こなしにアップデートできそうです。襟付きのシャツがルーズな上下にきちんと感を発揮。スカーフを差し色に、色でもメリハリをつける意識を。

ペインターパンツに華やかなレースベストを投入

【niko and ...】「トロットペインターパンツ」\6,600（税込）

ワーク感漂うペインターパンツのマニッシュな雰囲気を頼りに、メッシュ × レースの甘口なベストを投入。透け感を活かしてプリントTシャツの上から重ねるだけで、定番のワンツーコーデに繊細な華やかさが加わりそうです。ベストの下からTシャツの白が覗く着丈のバランスも、コーデ全体の色味をぼやけて見せない重要なチェックポイント。

透け感を活かしてヘルシーな女性らしさをプラス

【niko and ...】「サイドレースイージーパンツ」\7,000（税込）

こちらのコーデでは、フロントのドローストリングスで多彩な表情を見せるシアー素材のカーディガンを主役に。サイドラインにレースをドッキングさせた旬度の高いトラックパンツとなら、複雑にアイテムを重ねずとも着映えするコーデが完成しそうです。さりげなく透ける素材を取り入れることで、大人コーデにヘルシーな女性らしさをプラスできそうです。

※すべての商品情報・画像はand ST出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：かんだちほ