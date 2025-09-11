この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

「iPhone17をお得に買う方法４選」と題した動画で、ポイ活YouTuberの鬼丸征也が最新iPhoneの賢い購入術について詳しく語った。鬼丸氏は「いよいよ明日9月12日午後9時から待ちに待ったiPhone17の予約注文が開始」、自身は現行モデルからの買い替えを予定していることを明かした。「今回のiPhone17も非常に高いですよね」と指摘し、「なるだけお得に買いたい」という多くの視聴者の本音に寄り添い、4つの必勝テクニックを順を追って解説した。



まず、「アップルギフトカードをお得に買うことが最大のポイント」と強調。楽天市場での購入では「楽天モバイルや楽天カード保有者なら7.3%還元でアップルギフトカードが買えちゃう」と述べるも、購入額制限やキャンペーン時期に注意が必要とアドバイス。「今すぐ買いたい人は普通に購入して7.3％還元、キャンペーン時期を狙えばさらに倍率アップ」とも語った。



続いてファミリーマート×ファミペイの活用法を紹介。「1と5と0が末尾につく日にファミペイ払いで買えば、9月は特別に4%還元」と訴えた上で、「抽選ガチャによるポイント還元もチャンス。運がよければ10%超えの還元も狙える」と抽選のワクワク感にも言及。「僕も先ほど6万円分のアップルギフトカードを買って、2000円分ポイントが当たった」と、実体験を交えた説明が説得力を増していた。



JCBカードのチャージキャンペーンについては「エントリーした上で、Apple Payに設定したJCBカード経由で2,000円チャージすれば20％増量の400円分もらえる」と激推し。「少額だけどお得なので、まだやってない人にはおすすめ」と呼びかけた。



最後にAmazon経由の購入法も披露し、「Amazonプライム×マスターカード決済で最大3%還元。ただ楽天市場やファミリーマート経由の方がお得度は高い」と客観的に分析した。



鬼丸氏は「他にも良い方法があればぜひコメント欄で教えていただきたい」と視聴者参加型のスタンスを示しつつ、「動画で紹介したキャンペーンは概要欄からチェックを」と締めた。大注目のiPhone17予約解禁直前、多くのユーザーの役に立つ“鬼丸流・最強ポイ活攻略”となった。