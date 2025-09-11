『ブスに花束を。』第11話 陽介が花と慎弥の関係を勘違い
2025年7月4日（金）からTOKYO MX、MBS、BS日テレにて順次放送中のTVアニメ『ブスに花束を。』。第11話のあらすじと先行場面カットが公開された。
2016年4月〜2022年9月まで『ヤングエース』（KADOKAWA刊）にて連載されていた作楽ロク先生の漫画が原作で、2025年7月から放送開始となるTVアニメ『ブスに花束を。』。
本作品の主人公は、自分の容姿に自信がない非モテな女子高校生・田端花。少女漫画のような恋愛に憧れつつも、ネガティブ思考全開な花は、いつも教室の片隅でひっそりと過ごしていた。そんな彼女の高校生活は、早朝の教室でスクールカースト最上位のイケメン・上野陽介に ”恥ずかしい姿” を目撃されたことで変化が！ 教室での一件をきっかけに陽介やクラスメイトたちと交流することになり、花の周囲は次第に賑やかに！ さらに、花と陽介に恋の予感！？ ……というストーリーになっており、花と陽介を中心にギャグのちギャグ、たまに胸キュン！ をお届けする新型スクールラブコメディだ。
9月12日（金）から順次放送開始となる第11話「友達のままじゃいられない」のあらすじ＆先行場面カットが公開された。
＜第11話「友達のままじゃいられない」あらすじ＞
文化祭当日、クラスの出し物「白雪姫」1回目の公演を終えた陽介。次の公演までの休憩時間、他のクラスの出し物を見て回っていた陽介はその途中で花と合流。さらに2人は花の中学時代のクラスメイトにして、陽介のアルバイト仲間・赤羽慎弥と出会う。何やら訳ありな様子の花と慎弥を目にした陽介は、2人が中学時代、付き合っていたと勘違い。直後の公演では花と慎弥の関係が気になり、お芝居に集中できずミスをしてしまう。
（C）作楽ロク/KADOKAWA/ブスに花束を。製作委員会
