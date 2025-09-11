モデルでタレントのSHIHO（49）が9月8日、自身のInstagramに韓国で参加したファッションショーの様子を投稿した。複数の写真や動画をアップしていたなか、13歳の娘・サランとのツーショットも公開し、話題となっている。

SHIHOといえば、2009年に格闘家の秋山成勲（50）と結婚し、2011年にサランを出産。2018年にはハワイに移住したものの、新型コロナによる影響や秋山の格闘技団体との契約の関係で、2021年に日本に帰国した。

「SHIHOさん一家は、在日韓国人4世である秋山さんの影響もあり、2013年から3年間、韓国のリアリティショーに出演していました。サランさんは番組開始当時2歳で、愛くるしいキャラクターが韓国で人気を博し、“国民的ベイビー”と呼ばれるまでに。SHIHOさんと同じ韓国の事務所に所属し、子役としても活躍していました。

普段はSHIHOさんのSNSに飾らない丸メガネ姿で登場することが多いサランさん。最近では13歳にして身長170cmまで成長したとのことで、SHIHOさん譲りの抜群のスタイルを生かし、モデルデビューも果たしています」（芸能ライター）

今回SHIHOのInstagramに上がったツーショットを見た日本のファンからは、

《サランちゃん、いつのまにこんなに大きくなったの!?》

《サランちゃんってこんな顔だったっけ？》

《親子揃ってスタイル良すぎでしょ！》

《しばらく見ないうちにめちゃくちゃ可愛くなってる》

など、サランの成長ぶりに驚く声が多くあがっている。

「今回のショーもそうですが、韓国でサランさんはSHIHOさんと“セット”で絶大な人気を誇っているため、たびたび共演しています。今後は日本の番組でも母娘共演する機会が増えてくるかもしれませんね」（前出・芸能ライター）

しかし、そんなSHIHOとサランの“日本進出”には“ある障害”が――。

「SHIHOさんは過去、サランさんの育児方法で“炎上”したことがあるのです。ひとつは、2018年1月放送の『ダウンタウンなう』（フジテレビ系）にSHIHOさんが出演した際のこと。ママ友である東尾理子さん（49）が、旅行中に新幹線でサランちゃんが勝手に動き回って他人の携帯で遊び始めた話を披露しました。その場は東尾さんが謝って場を収めたものの、SHIHOさんは知らん顔で読書をしていたそうです。

また、同番組ではもうひとつ、サランちゃんがハンバーガーのレタスを抜いて投げたのに、叱らなかったというエピソードもマネージャーから暴露されました。それに対して、SHIHOさんは『外しただけ。食べたくないものは食べなくていい』と言い放ち、独自の『叱らない育児』論を展開。しかし、視聴者からは《非常識》だと批判が殺到してしまいました」（前出・芸能ライター）

当時、本誌はSHIHOに直撃取材をおこなっている。“叱らない子育て”がバッシングされていることについて尋ねると、こう懺悔していた。

「放送後、いろんな方からメッセージをいただき、心して読みました。実は、あの番組を観たうちの母にもすごく叱られちゃったんです。新幹線での一件はもう2年近く前のことなのですが、いまでは私の子育てが間違っていたと思っています。幼稚園の先生と何度も面談を重ね、主人とも改めて2人で話し合い、いままでのやり方を見直しました」（「WEB女性自身」2018年2月27日掲載 以下同）

その後は教育方針を改め、「ママ、怖い！」と言われるほどしっかり怒るようになったと語っていたSHIHO。今後日本でも母娘でのメディア露出が増えていくことが予想されるが、果たして過去の“炎上”イメージを覆すことができるのだろうか。