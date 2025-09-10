9月8日放送の『月曜から夜ふかし』（日本テレビ系）でMCを務めるマツコ・デラックスと、SUPER EIGHTの村上信五が並んで出演した。

8月25日放送の前回は、冒頭で「このたび、村上とマツコが立て続けに体調を崩し、収録を中止したため、本日はMC不在でお送りします」のテロップが流れ、MC2人が不在となる異例の事態が起こっていた。

今回、晴れて復帰となったわけだが、番組冒頭のやりとりが波紋を呼んでいる。

「お二人は観客の声援に迎えられたのち、マツコさんは手を合わせ『ごめんなさい』のポーズですまなそうな表情を見せていました。マツコさんは腰をやってしまい病院に駆け込んだところ、先生から『先週村上さんが来ましたよ』と伝えられたそう。『相撲取りが脱臼したみたいなもん』とジョークを交えながらも、『限界が来てますよ』『じいさん2人でやってるんですよ』と話していました」（放送作家）

村上も複数の体調不良が重なり熱が出たため収録を欠席。そんなことは芸能界に入って初めてだと報告した。続いて「マツコ亜脱臼問題。」と題し、エピソードトークが繰り広げられた。

笑いには変えていたものの、X上はマツコを心配する声が相次いでいる。

《デラックスさん、意外なほどに内臓系の病気はしないけど、やっぱり、あの体重じゃ腰に来るんだなあ。大変だ》

《体調不良だったのか昨日の夜ふかしではマツコ痩せたな》

《マツコ亜脱臼か〜お顔も少し痩せた？化粧違うだけ？》

こうした声が聞かれるのは『夜ふかし』ばかりではない。

「マツコさんは毎週コメンテーターとして出演している生放送の『5時に夢中!』（TOKYO MX）でも、体形や顔つきの変化が指摘されています。8月15日には放送開始5000回を記念して、公開生放送『祝！放送5000回記念 5時に夢中！万博』が行われましたが、こちらのイベントも腰の負傷により欠席しています」（前出・放送作家）

MC2人の体調不良が重なったのは偶然だが、『夜ふかし』は番組そのものにも“限界説”がささやかれている。

「番組では2025年3月に、スタッフが中国人女性のインタビュー動画の内容をねつ造する事件が起こり、BPO審議入り案件となっています。視聴率は安定しているものの、最近はネタ切れやマンネリ化の指摘も多い。炎上を警戒し、マツコさんお得意の“毒舌”が生かされる場面も減っていることでしょう。そうなると、マツコさんの番組に向き合うモチベーションの低下も懸念されます」（前出・放送作家）

2012年4月の放送開始から14年目を迎える長寿番組は“踏ん張りどころ”を迎えている。