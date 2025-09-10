家電好き芸人・松橋周太呂が「手に入れたい！」と注目するのは、ノイズキャンセリング性能が劇的に進化したAnker「Soundcore Liberty 5」。低音・中高音・稼働時間・ドルビーサウンドまで全方位でパワーアップし、価格は据え置きという「コスパ反則級！」の逸品だ。一方、「買って良かった」と太鼓判を押すのはシロカ「おうちシェフ BLENDER SM-S151」。あなたも快適さを体感してみませんか？

松橋周太呂

掃除能力検定士5級、ジュニア洗濯ソムリエの資格を持ち、「家事えもん」の愛称で親しまれる。家電好きでもあり、造詣が深い。

【家電好き芸人・松橋周太呂さんの“コレが欲しい！”】ノイズキャンセリング性能が大進化なのに、お値段は先代機と据え置き！

アンカー・ジャパン

Soundcore Liberty 5

実売価格1万4990円

日本国内でシリーズ累計販売台数が150万台を突破（※1）した「Soundcore Liberty 4」シリーズの、待望の後継機。独自の「ウルトラノイズキャンセリング」が2.0から3.5に進化し、ノイズキャンセリング性能が大幅に向上している。

SPEC●ドライバー：φ9.2mmダイナミック＋デュアル低音増強ダクト●連続再生時間：最大12時間（通常モード）●充電時間：約1時間（イヤホン）●対応コーデック：SBC、AAC、LDAC●カラー：全5色●質量（片耳／充電ケース込み）：約5.2g／約59g

↑内蔵センサーが180回/分、周囲の騒音レベルと装着状態を検知。自動でノイズキャンセリング強度を最適化してくれる。

↑本体内部にバスレフ構造を採用。

内部に設けられた2本のダクトが低音域の共鳴を高めて、リアルで深みのある低音を堪能できる。

↑9.2mmのダイナミックドライバーに柔軟性が高いウールペーパー振動板を採用。歪みを抑えつつ、豊かでクリアな中高音域を実現する。

会議用のイヤホンマイクとして「Soundcore Liberty４」を愛用している松橋さん。後継機の5の存在を知り、かなり購買意欲をそそられているのだとか。

「音質やノイズキャンセリング機能、倍近く増えた稼働時間、ドルビーサウンド搭載など、すべてにおいて機能性がアップしているにもかかわらず、お値段は4と変わらないというのが驚き！ コスパが良すぎでしょう!?」（松橋さん）

現在、音楽再生には別のイヤホンを使用しているそう。しかし、5の進化具合を見ると、もう使い分けの必要もなくなりそうだと期待が高まる。

「正直、４でも音質で気になるところはさほどないのですが、5のスペックはさらなる進化を遂げていそうでワクワクしますね。気になりまくりです！（笑） リモート会議だけでなく、移動中の音楽・動画鑑賞に、5のパワーアップしたノイズキャンセリング機能を利用したいです」（松橋さん）

※１：「Soundcore Liberty 4」「Soundcore Liberty 4 NC」および「Soundcore Liberty 4 Pro」の合計販売台数 / 2025年5月時点、Anker調べ。

【家電好き芸人・松橋周太呂さんの“コレ買って良かった！”】加熱しながら粉砕・すりおろしできて調理の手間が省けて便利」

シロカ

おうちシェフ BLENDER SM-S151

実売価格1万7820円

800Wのヒーター搭載。メニューに合わせて自動で細やかに出力を調整し、スープなどの温かいメニューは約90℃以上にしっかり加熱して調理できる。保温、温め直し機能も搭載されており、鍋に移す手間がなくホカホカの料理を楽しめる。

「加熱しながらすり下ろせる点がとてもラク。固いカボチャなども加熱しながら砕くので、しっかりトロトロになり、スープを作るときも時短になって便利です」（松橋さん）

↑冷凍のフルーツや野菜も、一度解凍することなくそのまま調理可能。

独自形状の8枚刃により、パワフルに粉砕できる。

