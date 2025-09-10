メキシコとはスコアレスドローに終わっていた日本代表

日本代表は9月9日（現地時間、日本時間10日）、アメリカ・オハイオ州コロンバスのLower.comフィールドで行われた国際親善試合でアメリカ代表と対戦し、0-2で敗れた。

アメリカ遠征で1点も奪えず、1分け1敗で終わった森保一監督は試合後、フラッシュインタビューで真っ先に「現地で応援に来てくださった日本人の方々、朝から日本で応援してくれた方々に申し訳ない敗戦ですみません。応援ありがとうございました」と謝罪した。

9月6日のメキシコ戦からスタメンを11人全員入れ替えて臨んだ一戦。3バックシステムは継続し、長友佑都がキャプテンマークを巻いた。前半21分に長友のクロスに望月ヘンリー海輝が合わせる好機を迎えたが相手GKのファインセーブに阻まれた。

前半30分には望月がマクシミリアン・アーフステンに縦への突破を許し、左足でのクロスを中央でアレックス・センデハスに左足ボレーで決められて先制点を献上した。前半35分には鈴木唯人のラストパスにゴール正面で伊東純也が合わせる決定機を迎えたが、シュートがGKの正面に飛びチャンスを生かせなかった。

ハーフタイムに接触プレーで痛む姿があった長友に代えて瀬古歩夢を投入。後半から4バックにシステム変更したが、アメリカの猛攻を受ける形となった。後半16分に南野拓実、鎌田大地、三笘薫を一気に投入したが、直後の後半19分にクリスチャン・プリシッチのラストパスを受けたフォラリン・バログンに大迫敬介との1対1を決められて0-2とされ、そのまま敗れた。

森保監督は「3バックと4バックを今日のゲームの中で試したいなと思っていました。今後、我々がオプションにしていくために、前半の選手が0-0でいきながらシステム変更することを最初プランとしていましたけど、どうやって交代して対応していくのかというところ、追いつき、逆転するために、そして我々の選択肢をさらに増やしていくために後半から選手を変えて試しました」と総括。「応援してくださった方々に勝利を見せられなかったこと、得点をお届けできなかったことは悔しい限りです」と話し、悔しさを滲ませていた。（FOOTBALL ZONE編集部）