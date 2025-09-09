〈A君は複数の先輩部員から殴る蹴るの暴行を受けた。1月22日には2年生の先輩部員から呼び出されて、こんな言葉を投げかけられている。

【画像】出場辞退について記者会見する広陵の堀正和校長

「本当に反省しているのか？ 反省しているなら便器舐めろ。◯◯（部員名）のちんこ舐めろ」

さらに正座を強要されたA君は腹部を殴られる。腕でかばおうとすると、先輩に「正座の時の手はどこにするんや？ 後ろやろ？」と言われ、少なくとも4名の先輩から腹を殴られ続けた〉

春夏合わせて甲子園出場53回を誇る広島の強豪・広陵高校野球部で、今年1月に当時1年生だったA君は、複数の先輩部員から暴行を受けた。原因は、寮で禁止されているカップラーメンをA君が食べたからだった。

A君の父親から相談を受けていたノンフィクションライターの柳川悠二氏は、「文藝春秋」10月号（9月10日発売）に寄稿したレポートで、暴力事件の一部始終を上記のとおり詳述している。さらに、A君に対する中井哲之監督（当時）の指導者としてあるまじき言動についても詳らかにしている。



中井哲之監督 ©時事通信社

大会史上初の不祥事による出場途中での辞退

この暴力事件によって広陵高校は、出場していた第107回全国高校野球選手権大会を2回戦を前にして出場辞退を決めた。不祥事によって出場途中で辞退するのは大会史上初だ。そして、中井監督と、その長男である野球部部長の中井惇一氏が更迭された。

中井監督は同高校の理事にして副校長。そして、甲子園では春優勝2回、夏準優勝2回の実績がある。さらに、これまで約30人のプロ野球選手を育て、“名将”とも呼ばれる存在だったが、A君への暴行事件の対応では、にわかには信じがたい“ウラの顔”を露わにしていた。

実家に避難するも連れ戻され…浴びせられた高圧的な言葉

集団での暴力に耐えられなかったA君は寮を脱走し、両親のいる実家に避難した。連れ戻しに来た部長の惇一氏から再発防止策を取ると説得され、寮に戻ることにしたのだが――。

〈中井監督から高圧的な言葉を浴びせられたというのだ。

監督 「高野連に報告した方がいいと思うか？」

A君 「はい」

監督 「2年生の対外試合がなくなってもいいんか？」

A君 「ダメだと思います」

監督 「じゃあどうするんや」

A君 「出さない方がいいと思います」

監督 「他人事みたいに……じゃあ何て言うんじゃ。『出されては困ります』やろ」

A君 「はい」〉

この中井監督とA君のやりとりについて、広陵高校は「このとおりのやりとりがあったとは判断しておりません」と回答するが、この会話は惇一部長がA君の両親に渡した回答書に記されている。

中井監督の非情な対応はこれだけに留まらない。A君が寮に戻った1月27日、中井監督から最もショッキングな言葉を投げかけられたというのだ――。

その詳細は柳川氏のレポート「広陵高校野球部『堕ちた監督』」で詳述されている（9月10日発売の『文藝春秋』10月号、および9月9日先行公開の「文藝春秋PLUS」に掲載）。同レポートでは、他の元部員も暴力事件を告発している。そしてA君と同様に、中井監督は暴力事件の隠蔽を強要するかのような発言をしていたのだ。

（「文藝春秋」編集部／文藝春秋 2025年10月号）