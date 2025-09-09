バレーボール世界選手権

バレーボールの世界選手権は7日、タイ・バンコクで女子3位決定戦が行われ、世界ランキング5位の日本が同2位のブラジルに2-3で敗れた。白熱の試合中、日本の選手が“謎のポーズ”を披露する場面も。海外の実況席も「何の意味があるのでしょうか？」と興味津々だった。

メダルをかけた一戦でも、楽しむことを忘れなかった。第4セット、24-23と日本がセットポイントを迎えた場面。ブラジルのオーバーネットで、日本の得点となったかに思われた。しかし、ブラジル側がチャレンジ。試合は一時中断した。

その間、海外向け中継で映し出されたのは日本のベンチメンバーの“謎のポーズ”。親指と人差し指、中指を広げ、顔に当てている。人差し指は眉間に添えられ、口元は手のひらで隠れる形になっている。

国際バレーボール連盟（FIVB）主催大会の運営などを行う「バレーボール・ワールド」の動画配信サイト「VBTV」の中継の実況席もこのポーズに注目。解説を務めた元イングランド代表のシアーラ・ミッケルさんは、「これは何の意味があるのでしょうか？」とつぶやいた。

実況のデーブ・ロジャーズ氏は「これはZ世代のものです。見当もつきません」とコメント。それでもミッケルさんは「6とか7の意味でしょうか？」と興味が尽きない様子だった。

結果的に、チャレンジは成功。ポイント無効で再開かと思われたが、ブラジルにポイントが入り24-24になった。アクバシュ監督は納得いかない様子で猛抗議するも、認められず。日本はこのセットを取り切ったものの、第5セットの大接戦で最後は敗れ、4位となった。



