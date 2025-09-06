カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎・片岡由美子氏「化粧水は全身必須！旅行中のケアはこれで決まり」
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
「旅行の必需品をご紹介！肌の保湿力が上がる簡単セルフケアのポイントもお伝えします！」と題した動画で、カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡由美子氏が、旅先でのスキンケアやセルフマッサージのコツについて語った。
旅行先での肌ケアについて片岡氏は「化粧水ですね、パック、マッサージをするもの、もう化粧水はやっぱり全身っていうのはマスト」ときっぱり。「ホテルの室内はとても乾燥しやすいので、保湿アイテムは必需品」と語り、特に化粧水やパック、マッサージグッズを忘れず持参していることを明かした。
さらに「化粧水は顔だけに使う方が多いですが、首や体、手足までしっかり全身につけるのがポイント」と独自のこだわりを説明。その上で、「お金が節約したい方は、水とグリセリン、尿素、エッセンシャルオイルなどで手作り化粧水もおすすめ。ただし保存料が入っていないので冷蔵保存や早めの使い切りが大切」とアドバイスを添えた。
パックについては「朝パックすることが多い」と自らのルーティンも紹介。その理由として「夜にたっぷり保湿すると、寝具の汚れを逆に肌に吸着してしまう場合がある」と述べ、朝パック＋化粧水で肌の潤いを保つことが、ファンデーションのノリを良くする秘訣とも明かしている。
マッサージアイテムの選び方にも触れ「優しい力で表情が上がるので、好きなマッサージ道具で十分。首や肩を流してから顔に当てるだけでむくみが取れやすい」と具体的な方法も伝授。詳細なセルフマッサージ法はほかのYouTube動画で確認を呼びかけていた。
動画の最後には、「旅行ができる機会も増えてきている今だからこそ、お気に入りのアイテムでセルフケアをしながら旅をもっと楽しんでほしい」と視聴者にメッセージ。「最後までご視聴いただきましてありがとうございます。また次の動画でお会いしましょう」と挨拶を締めくくった。
カイロプラクター＆炭酸セラピスト®創始者の片岡ゆみこ。カイロプラクター歴22年。4万人以上の施術実績をもち、東京中目黒に店舗あり。フランス・アメリカにも呼ばれる実力の持ち主。美しさは健康からをモットーに、場所を選ばず、どこでも出来るトレーニング方法と、おうちで簡単にできる、セルフケア方法をお伝えしています。