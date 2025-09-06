大好きなお父さんをずっと待ちわびていたワンコ。2日ぶりの再会に感情は大爆発のようで…？あまりにも尊い歓迎の様子が反響を呼んでいます。話題となっている投稿は記事執筆時点で2万3000回再生を突破し「待ってたね」「かわいい」「大喜び！」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：２日ぶりに帰ってきた父→玄関で『男の子と大型犬』がお出迎えしてくれて…離れたくなくなる『愛おしい歓迎』】

大好きなお父さんが2日ぶりに帰宅

TikTokアカウント「mash_golden」に投稿されたのは、ゴールデンレトリバー「マッシュ」くんと男の子の熱烈歓迎の姿です。この日は、マッシュくんの大好きなお父さんが出張から2日ぶりに帰ってくるのだとか。

玄関の扉が開くと同時に尻尾をブンブンと振りお出迎えを開始したマッシュくん。ゴールデンさんの大きな体に通せんぼされお父さんはなかなか中に入れません…！

小さな男の子も『おかえりー！』と元気よく出迎え、とっても嬉しそうだったとか。

パワフルで愛おしい歓迎

マッシュくんの嬉しさは留まるところを知りません。何度も何度も立ち上がってお父さんに飛びついたり、辺りを走り回ってあふれる感情を制御することができない様子。

やっと一息ついたマッシュくんは、おもむろにお父さんの横にお座り。まるで『いい子で待ってたよ！』と褒めてもらいたいかのよう。撫でられて満足げなお顔を見せるマッシュくんと、その横で同じように嬉しそうにする男の子の姿もあったそう。

マッシュくんの大型犬らしいダイナミックな熱烈歓迎は、多くの人に笑顔と感動を届けたのでした。

この投稿にはホッコリした人も多いようで「嬉しいね！」「かわいいー」「最高のアイノカタチですね」などのコメントが寄せられています。

はしゃぎすぎて泥んこ…！？

別の投稿には、楽しすぎてハッスルするマッシュくんの姿が紹介されています。ロングリードで『ひゃっほーい！』という声が聞こえてきそうなほど、楽しそうに走り回るマッシュくん。

この前日にシャンプーをしたばかりだという投稿主さんの悲痛な思いはマッシュくんに届くはずもなく、地面に体をスリスリし、ブルブルと体を震わせると大量の土ぼこりが…！

まさかの2日連続でシャンプーをすることになったそうですが、マッシュくんの満足そうなお顔を見ると許してしまいますね♡

TikTokアカウント「mash_golden」には、賑やかなマッシュくんの日常が紹介されています。天真爛漫な姿にぜひ癒されてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「mash_golden」さま

執筆：anrai0419

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております