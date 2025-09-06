ドムドムハンバーガー「スーパー戦隊バーガー」/ アラブ首長国連邦パビリオン（UAEパビリオン）のレストラン【まとめ記事】
ドムドムハンバーガーは、2025年9月12日（金）より、「スーパー戦隊バーガー」を販売する。ジューシーなドムドムのパティが2枚！欠かせないレタスと目玉焼き。そこに、色鮮やかなブルーチェダーチーズと、かわいい色味のハーブ入りピンクトマトソースが絡んでいる。見ているだけでなんだか元気が出てくるレッドバンズで挟んだら、「スーパー戦隊バーガー」の完成だ。 食べ応えのあるダブルパティの「強さ」と、見た目に反した味の「優しさ」でヒーローを表現した。
2025年大阪・関西万博 アラブ首長国連邦パビリオン（UAEパビリオン）のレストランでは、2025年9月1日（月）から、期間限定の新作ドリンク2種を提供する。今回登場するのは、『カラスデーツミルクシェイク』と『マンゴー＆サーゴミルクシェイク』の2種類。いずれもUAEの食文化に着想を得た、UAEパビリオンならではの完全オリジナルレシピだ。販売期間は9月30日（火）までの1ヶ月間限定。価格は各1,250円（税込）。
■Type-CひとつでPD充電と映像出力ができる！USB Type-C拡張アダプタ
サンワサプライ株式会社は、スマートフォンやタブレットなど、ポート数の少ないデバイスからでも映像出力とPD充電を同時に実現するアダプタ「AD-ALCCPD0シリーズ」を発売した。Type-Cポートしか持たないパソコンやiPadなどからType-Cケーブルで映像出力をすると、ポート数が足らず本体への充電ができなくなる。本製品を使うことでType-Cポートからの映像出力をしながらPD充電をすることが可能だ。最大100WのPD充電に対応している。コンパクトなアダプタタイプと取り回しがしやすいケーブルタイプの2タイプから選択できる。
■豆乳がたんぱく質の動植物バランスを整える！調査結果発表＆豆乳マニアが豆乳愛を熱弁
乳製品などを長期保存可能な紙容器「テトラパック」を製造している日本テトラパック株式会社は、現代人の健康課題に対し、たんぱく質の動植物バランスを整える豆乳の価値を伝える「リセッ豆乳プロジェクト」を展開している。この一環として、2025年8月28日に、メディアセミナー「リセッ豆乳プロジェクト食事記録調査第2弾 豆乳摂取者と非摂取者からみる豆乳の食生活への影響」を開催した。
■シークエンスはやとも氏とMiyoshi氏が監修、大好評につき会期延長！「視える人には、見える展-零-」開催中
YouTube登録者数47.9万人（2025年8月時点）の霊視芸人・シークエンスはやとも氏と、代々霊能力を受け継ぎ、透視・霊視を用いたカウンセリングサロンを主宰するMiyoshi（みよし）氏の監修による「視える人には見える展−零（ゼロ）−」は、2025年8月1日（金）の開幕以来、連日大盛況となり大きな反響を呼んでいる。こうした状況を受け、当初予定を延長し、9月7日（日）までの会期延長が決定した。なお、会場である福島ビルの解体に伴い、今回が最後の延長となる。さらに延長期間中は新たな取り組みとして、週末限定で開場時間を早めた「朝活枠」を新設。また、一夜限りのスペシャルイベントとして、監修者であるシークエンスはやとも氏とMiyoshi氏によるプレミアムガイドツアーの開催も決定した。
■1ヶ月限定！アラブ首長国連邦パビリオン（UAEパビリオン）のレストラン、9月の新ドリンクが登場
2025年大阪・関西万博 アラブ首長国連邦パビリオン（UAEパビリオン）のレストランでは、2025年9月1日（月）から、期間限定の新作ドリンク2種を提供する。今回登場するのは、『カラスデーツミルクシェイク』と『マンゴー＆サーゴミルクシェイク』の2種類。いずれもUAEの食文化に着想を得た、UAEパビリオンならではの完全オリジナルレシピだ。販売期間は9月30日（火）までの1ヶ月間限定。価格は各1,250円（税込）。
■秘密戦隊ゴレンジャーをイメージ！ドムドムハンバーガー「スーパー戦隊バーガー」
ドムドムハンバーガーは、2025年9月12日（金）より、「スーパー戦隊バーガー」を販売する。ジューシーなドムドムのパティが2枚！欠かせないレタスと目玉焼き。そこに、色鮮やかなブルーチェダーチーズと、かわいい色味のハーブ入りピンクトマトソースが絡んでいる。見ているだけでなんだか元気が出てくるレッドバンズで挟んだら、「スーパー戦隊バーガー」の完成だ。 食べ応えのあるダブルパティの「強さ」と、見た目に反した味の「優しさ」でヒーローを表現した。
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・来園者約200名が参加！よみうりランドで、首都直下地震を想定したリアルな避難体験
・バーガーキング秋葉原昭和通り店に登場！Red Bull Tetrisの世界観を体験できるコラボルーム
・絵本『ムーミン谷のクリスマス』をテーマにしたイベント！「ムーミン谷のクリスマス」を開催へ
・秋のモスは2つの“月見”！“裏月見”の新作「メンチカツチーズバーガー」
・様々な空間に自然に調和！薄い木目天板×ブラックフレーム
■Type-CひとつでPD充電と映像出力ができる！USB Type-C拡張アダプタ
サンワサプライ株式会社は、スマートフォンやタブレットなど、ポート数の少ないデバイスからでも映像出力とPD充電を同時に実現するアダプタ「AD-ALCCPD0シリーズ」を発売した。Type-Cポートしか持たないパソコンやiPadなどからType-Cケーブルで映像出力をすると、ポート数が足らず本体への充電ができなくなる。本製品を使うことでType-Cポートからの映像出力をしながらPD充電をすることが可能だ。最大100WのPD充電に対応している。コンパクトなアダプタタイプと取り回しがしやすいケーブルタイプの2タイプから選択できる。
■豆乳がたんぱく質の動植物バランスを整える！調査結果発表＆豆乳マニアが豆乳愛を熱弁
乳製品などを長期保存可能な紙容器「テトラパック」を製造している日本テトラパック株式会社は、現代人の健康課題に対し、たんぱく質の動植物バランスを整える豆乳の価値を伝える「リセッ豆乳プロジェクト」を展開している。この一環として、2025年8月28日に、メディアセミナー「リセッ豆乳プロジェクト食事記録調査第2弾 豆乳摂取者と非摂取者からみる豆乳の食生活への影響」を開催した。
■シークエンスはやとも氏とMiyoshi氏が監修、大好評につき会期延長！「視える人には、見える展-零-」開催中
YouTube登録者数47.9万人（2025年8月時点）の霊視芸人・シークエンスはやとも氏と、代々霊能力を受け継ぎ、透視・霊視を用いたカウンセリングサロンを主宰するMiyoshi（みよし）氏の監修による「視える人には見える展−零（ゼロ）−」は、2025年8月1日（金）の開幕以来、連日大盛況となり大きな反響を呼んでいる。こうした状況を受け、当初予定を延長し、9月7日（日）までの会期延長が決定した。なお、会場である福島ビルの解体に伴い、今回が最後の延長となる。さらに延長期間中は新たな取り組みとして、週末限定で開場時間を早めた「朝活枠」を新設。また、一夜限りのスペシャルイベントとして、監修者であるシークエンスはやとも氏とMiyoshi氏によるプレミアムガイドツアーの開催も決定した。
■1ヶ月限定！アラブ首長国連邦パビリオン（UAEパビリオン）のレストラン、9月の新ドリンクが登場
2025年大阪・関西万博 アラブ首長国連邦パビリオン（UAEパビリオン）のレストランでは、2025年9月1日（月）から、期間限定の新作ドリンク2種を提供する。今回登場するのは、『カラスデーツミルクシェイク』と『マンゴー＆サーゴミルクシェイク』の2種類。いずれもUAEの食文化に着想を得た、UAEパビリオンならではの完全オリジナルレシピだ。販売期間は9月30日（火）までの1ヶ月間限定。価格は各1,250円（税込）。
■秘密戦隊ゴレンジャーをイメージ！ドムドムハンバーガー「スーパー戦隊バーガー」
ドムドムハンバーガーは、2025年9月12日（金）より、「スーパー戦隊バーガー」を販売する。ジューシーなドムドムのパティが2枚！欠かせないレタスと目玉焼き。そこに、色鮮やかなブルーチェダーチーズと、かわいい色味のハーブ入りピンクトマトソースが絡んでいる。見ているだけでなんだか元気が出てくるレッドバンズで挟んだら、「スーパー戦隊バーガー」の完成だ。 食べ応えのあるダブルパティの「強さ」と、見た目に反した味の「優しさ」でヒーローを表現した。
■ITライフハック
■ITライフハック X（旧Twitter）
■ITライフハック Facebook
■ITライフハック YouTube
■カルチャーに関連した記事を読む
・来園者約200名が参加！よみうりランドで、首都直下地震を想定したリアルな避難体験
・バーガーキング秋葉原昭和通り店に登場！Red Bull Tetrisの世界観を体験できるコラボルーム
・絵本『ムーミン谷のクリスマス』をテーマにしたイベント！「ムーミン谷のクリスマス」を開催へ
・秋のモスは2つの“月見”！“裏月見”の新作「メンチカツチーズバーガー」
・様々な空間に自然に調和！薄い木目天板×ブラックフレーム