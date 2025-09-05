「感じのいい人になれるか」は毎日のメールで決まる。相手に間違ったニュアンスで伝わってしまう」「文面がこわいと言われるが、原因がわからない」「メールの返信に時間がかかりすぎて、1日が終わってしまう」。メール仕事には、意外と悩みがつきものです。本連載では、中川路亜紀著『新版 気のきいた短いメールが書ける本』（ダイヤモンド社）から編集・抜粋し、迷いがちなメールの悩みを解決するヒントをお届けします。（構成／ダイヤモンド社書籍編集局）

社内メールは、気軽なようでいて、意外と“人間関係”がにじみ出るもの。必要な情報をしっかり伝えるのはもちろんですが、その言い方や書き方ひとつで「配慮がない」「堅苦しい」「感じが悪い」と思われることもあります。たとえば、目上の人に使ってはいけない敬語、万能ではない「お疲れ様」のあいさつ、丁寧すぎて読みにくい文面など…。社内の雰囲気を壊さず、スムーズに伝えるために、避けた方がいい“社内メール習慣”を整理しましょう。

社内メールは「簡潔に」。最短でも伝わる文は？

以下の文例のように、簡潔に連絡事項をまとめられると良いでしょう。

---------------------------

営業部のみなさま

明日はシステムの臨時点検が実施されるため、

午後5時〜7時の間、インターネット並びに

社内LANの利用ができなくなります。

業務の調整をお願いいたします。

---------------------------

社内メールでは「社長に謙譲語」はNG

---------------------------

× 壮行会には社長も出席いたします。

○ 壮行会には社長も出席されます。

---------------------------

社員に向けてのお知らせで、社長に「いたします」という謙譲表現をつけるのはおかしい。社内メールなので、「出席します」でもかまいませんが、「いたします」では社長に失礼になります。

朝の一言は“さわやかさ”も重要

社内メールに挨拶は不要ですが、朝なら「おはようございます」くらいは、さわやかでよいでしょう。挨拶代わりの「お疲れ様です」はかえって疲れるからやめてほしいという意見があります。

---------------------------

営業一課の田中です。

臨時会議の日時が決まりましたので、

お知らせします。

日時 10月13日（月） 午後2時〜4時

場所 本社5階 会議室A

議題 事業環境急変への対応策について

出席予定 営業部長

営業一課・営業二課・企画課

各課長ほか1名

当日資料は事前配信できるように作成中です。

ほかに提供資料がある場合は、10日までに田中まで。

以上、よろしくお願いします。

---------------------------

本記事は『新版 気のきいた短いメールが書ける本』を一部抜粋・編集したものです。