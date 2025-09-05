HERO13 Black Creator Edition

Amazonは、GoProのアクションカメラをセール価格で販売している。セール期間は9月11日23時59分まで。

今回のセールでは、「GoPro HERO13 Black」、「GoPro HERO12 Black」、「GoPro MAX」がセールの対象となっている。

なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。

GoProのフラッグシップモデルである「HERO13 Black」にプロ仕様のマウントとアクセサリーがセットになった商品。HERO13 Blackには、歴代最高レベルのスローモーション機能が搭載されており、通常再生と比べて13倍もスローなスローモーションでビデオクリップを撮影できる。

GoPro HERO12 Black + デュアルバッテリーチャージャー他のセット

HERO12 Blackのバッテリー効率が大幅に向上したうえ、1720mAh Enduroバッテリーも搭載。1回の充電で可能な5.3K60ビデオの録画時間が、2倍にまで大幅延長している。5.3K60 (同社製品で最高の設定) で70分の連続録画が可能。5.3K30なら1.5時間以上、1080p30なら2.5時間以上連続で録画できる。

【製品内容】

HERO12 Black

Enduroバッテリー3個

USB-Cケーブル

粘着性ベースマウント (曲面)

マウント用バックル + サムスクリュー

microSDカード 64GB

デュアルバッテリーチャージャー

GoPro MAX + SDカード

フレーミングは不要で、シャッターボタンを押すだけで360度ビデオを5.6K30で撮影できる。

【製品内容】

GoPro MAX カメラ

充電式バッテリー

粘着性ベースマウント (曲面) 保護レンズ x 2 レンズ キャップ x 2

マイクロファイバーバッグ マウント用バックル + サムスクリュー USB-C ケーブル

認定microSDカード128GB