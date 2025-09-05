【Amazonセール】GoProの「HERO13/12 Black」「MAX」がお買い得！
HERO13 Black Creator Edition
Amazonは、GoProのアクションカメラをセール価格で販売している。セール期間は9月11日23時59分まで。
今回のセールでは、「GoPro HERO13 Black」、「GoPro HERO12 Black」、「GoPro MAX」がセールの対象となっている。
なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品がセール価格になっているのを確認の上購入いただきたい。
GoProのフラッグシップモデルである「HERO13 Black」にプロ仕様のマウントとアクセサリーがセットになった商品。HERO13 Blackには、歴代最高レベルのスローモーション機能が搭載されており、通常再生と比べて13倍もスローなスローモーションでビデオクリップを撮影できる。
GoPro HERO12 Black + デュアルバッテリーチャージャー他のセット
HERO12 Blackのバッテリー効率が大幅に向上したうえ、1720mAh Enduroバッテリーも搭載。1回の充電で可能な5.3K60ビデオの録画時間が、2倍にまで大幅延長している。5.3K60 (同社製品で最高の設定) で70分の連続録画が可能。5.3K30なら1.5時間以上、1080p30なら2.5時間以上連続で録画できる。
【製品内容】
HERO12 Black
Enduroバッテリー3個
USB-Cケーブル
粘着性ベースマウント (曲面)
マウント用バックル + サムスクリュー
microSDカード 64GB
デュアルバッテリーチャージャー
GoPro MAX + SDカード
フレーミングは不要で、シャッターボタンを押すだけで360度ビデオを5.6K30で撮影できる。
【製品内容】
GoPro MAX カメラ
充電式バッテリー
粘着性ベースマウント (曲面) 保護レンズ x 2 レンズ キャップ x 2
マイクロファイバーバッグ マウント用バックル + サムスクリュー USB-C ケーブル
認定microSDカード128GB