テニスの4大大会・全米オープンは3日（日本時間4日）、女子シングルス準々決勝が行われ、世界ランキング24位の大坂なおみ（フリー）が同13位のカロリーナ・ムホバ（チェコ）に2-0（6-4、7-6）で勝利し、準決勝に進出した。試合後、米スポーツ専門局「ESPN」の中継でインタビューを受け、一言でスタジオを爆笑させた。

大坂は、お互いサービスゲームをキープし合って迎えた第10ゲームをブレーク。6-4で第1セットを先取した。ムホバが左腿の治療のためにメディカルタイムアウトをとった後に開始された第2セットは、第1ゲームをブレークされるも直後にブレークし返す展開。最後はタイブレークにもつれた熱戦を制し、大歓声を浴びた。客席で観戦していた母・環さんの目には涙が光っていた。

全米中継された同局のスタジオインタビューに登場した大坂。今大会で注目を集めている個性的なナイキのパープルウェアについて質問されると、「彼らは私にデザインさせてくれるんです。親友の一人がヘアメイクをしてくれています。素晴らしい人たちに囲まれていて幸せです」と明かした。

大坂はここまで、レッド、オレンジのウェアも着用してきたが、準決勝では何色を選ぶのか。「ゲン担ぎでパープルで行くと思います」とし「勝てていますからね。オレンジやレッドで負けているわけじゃないですけど。パープルがいいと感じています」と語った。

今大会中、自身のバッグにつけてきた人気キャラクター「ラブブ（LABUBU）」。特別デザインになっており、ビリー・ジーン・キングさんやアーサー・アッシュ氏をもじった名前をつけて話題となっていた。この日も新たなデザインを披露すると、アンドレ・アガシ氏をもじり「アンドレ・スワッガシ」と命名。「かっこいい、イケてる」という意味を持つ単語「Swagger（スワッガー）」を合わせたようだ。

この一言にはスタジオのホスト2人も爆笑。「最高だ」と絶賛していた。準決勝では、同9位のアマンダ・アニシモバ（米国）と対戦する。



（THE ANSWER編集部）