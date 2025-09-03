“水平対向エンジン”搭載の「新“2ドア”スポーツカー」 3.0リッターで「600馬力」発揮＆旧車デザイン採用の「REZVANI RR1」米国で披露されたモデルとは

水平対向エンジン搭載の2ドアスポーツカー

アメリカの新興自動車メーカー、REZVANI（レズバニ）は2025年8月8日、カリフォルニア州ペブルビーチなどで開催されたモントレー・カー・ウィーク（会期：8月8日〜17日）で、ポルシェの「911」をベースとした新型「RR1」を発表しました。

RR1は、同社が新たに立ち上げた「レズバニ・レトロ」ブランドの第1弾。ベース車はポルシェの現行型「911」、つまり992型を採用しながら、そのデザインは1970年代のレーシングカー「935」（前期型）にオマージュを捧げています。

【画像】超カッコイイ！ “水平対向エンジン”搭載の「新“2ドア”スポーツカー」を画像で見る（40枚）

現代のプラットフォームに往年のレーシングスピリットを融合させることで、独自のスポーツカー像を提示しました。

迫力の旧車デザインがいい！ RR1！

ボディはカーボンファイバー製に刷新され、ワイド＆ローのフォルムや大型リアウィング、レッド＆スカイブルーのストライプ、フェンダー前後のエアベントなど、935を彷彿させるレーシーなデザイン要素を盛り込んでいます。

そのクラシカルな演出は、円形ヘッドライトにも及びます。最新911はやや寝かせ気味のデザインですが、RR1では垂直に近い角度で配置され、935のイメージに近づけています。

レッド＆ライトブルーのカラーリングはインテリアにも反映されています。シートやドアパネルにはボディ同様の配色が取り入れられ、外装と統一感を持たせています。

ダッシュボードにはアナログストップウォッチが2つ配置され、クラシックなモータースポーツの雰囲気を強めています。最新のデジタル機能を備えながらも、往年のレーシングカーを思わせる仕立てが特徴です。

リアに搭載される水平対向6気筒エンジンは、専用チューニングにより3.0リッター仕様が最高出力600馬力、3.8リッター仕様が750馬力を発生します。

販売は新車ではなく、ユーザーが所有する911（992型）をベースに改造する形で行われます。改造価格（車両本体は別）は19万8000ドル（約2800万円）からで、各仕様50台ずつの限定提供となります。

なお、今回披露されたデモカーには、多数のオプション装備が組み込まれていました。レッドホイールカバー（4500ドル、約70万円）、ロールケージ（5500ドル、約85万円）、ブレンボ製6ピストンキャリパー（1万2500ドル、約190万円）など。カスタマイズ次第でさらに特別な1台に仕上げられる可能性を示しています。