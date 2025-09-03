¡Ö»È¤¤Êý»¨¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¥Õ¥¡¥óÅÜ¤ê¡Ä¾¾ÅÄ¸µÂÀ¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤«¤é¡Ø¤Ý¤«¤Ý¤«¡Ù¤ØÏ¢Â³À¸½Ð±é¡¢²á½ÅÏ«Æ¯¤Ë´ó¤»¤é¤ì¤ë¿´ÇÛ
¡¡Travis Japan¤Î¾¾ÅÄ¸µÂÀ¤¬¡¢9·î1Æü¡¢¡Ø¤Ý¤«¤Ý¤«¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÎ¢¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥Ï¡¼¥É¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤¬»¿ÈÝ¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡Ö¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î¥Á¥ã¥ê¥Æ¥£¡¼¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤À¤Ã¤¿King¡õPrince¡¦¶¶³¤¿Í¤µ¤ó¤¬¡¢½éÆü¤Î8·î30Æü¡¢ÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤áÆ±ÈÖÁÈ¤òµÙ±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÍè¡¢¶¶¤µ¤ó¤Ï2ÆüÌÜ¤Î31Æü¤Ë¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿¥Ü¡¼¥À¡¼¥ì¥¹LIVE¡ØWe are the No Borders!!¡Ù¤Ë½Ð±éÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¡£²ÎÉñ´ìÌò¼Ô¤Î»ÔÀîÔ¥½½Ïº¤µ¤ó¤äÉ¹Àî¤¤è¤·¤µ¤ó¤éÁíÀª96¿Í¤¬»²²Ã¤·¡¢¤·¤«¤âÈà¼«¿È¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤ò¼ê¤¬¤±¤¿ÂçÀÚ¤Ê´ë²è¡£¤·¤«¤·¡¢½Ð±é¤Ï¤«¤Ê¤ï¤º¡¢¤½¤Î·ê¤òËä¤á¤ë·Á¤Ç¡¢µÞ¤¤ç¡¢¾¾ÅÄ¤µ¤ó¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×¡Ê·ÝÇ½¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢°Ê²¼Æ±¡Ë
¡¡¤³¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢¥À¥ó¥¹¤Î¤Û¤«¤Ë¤â±é·àÅª¤ÊÍ×ÁÇ¤â´Þ¤à¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¾¾ÅÄ¤Ï¡¢¤Û¤«¤Î½Ð±é¼Ô¤È¤Ô¤Ã¤¿¤êÂ©¤ò¤¢¤ï¤»¡¢»ëÄ°¼Ô¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£
¡Ö¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤È¤¤¤¦À²¤ìÉñÂæ¤Ç¡¢¶¶¤µ¤ó¤ÎÂåÌò¤ò¤¤¤¤Ê¤êÌ³¤á¤ë¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¡£¤½¤·¤ÆÃ»»þ´Ö¤Ç¿¶ÉÕ¤ò¥Þ¥¹¥¿¡¼¤¹¤ëÉéÃ´¤ÏÁêÅö¤Ê¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¤Ë°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤½¤ì¤òÆñ¤Ê¤¯¤³¤Ê¤·¤¿¾¾ÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤Ï¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤·¤«¤â¡¢Íâ1Æü¤ÎÃë¤«¤é¡¢ÄÌ¾ï¤É¤ª¤ê¡Ø¤Ý¤«¤Ý¤«¡Ù¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥ó¤Ö¤ê¤ò¸«¤»¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¡Ø¤Ý¤«¤Ý¤«¡Ù¤ÇÄÌ¾ï¤É¤ª¤ê¤ÎÌÀ¤ë¤µ¤ò¸«¤»¤¿¾¾ÅÄ¤Ë¡¢X¾å¤Ç¤Ï¡¢
¡ÔÂÎÎÏ¤ª¤Ð¤±¤À¤Ê¡Õ
¡Ô¥Ð¥¤¥¿¥ê¥Æ¥£À¨¤¹¤®¤ë¡Õ
¡¡¤È¶Ã¤¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¤·¤¿¡£¤À¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¡¢¾¾ÅÄ¤Î¹ó»È¤Ö¤ê¤Ëµ¿Ìä¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤¸¤Ä¤Ï¡¢¾¾ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ø¤Ý¤«¤Ý¤«¡Ù¤Ë½Ð¤¿Æü¤ÎÌë¡¢¡ØCDTV ¥é¥¤¥Ö¡ª¥é¥¤¥Ö¡ª¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Ë¤â½Ð±é¤·¡¢¼«¿È¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤·¤¿Travis Japan¤Î³Ú¶Ê¡ØRush¡Ù¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤È¤â¤Ë¥Æ¥ì¥Ó½éÈäÏª¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡8·î30Æü¤Ë¤Ï¡Ø·ÝÇ½¿Í¤¬ËÜµ¤¤Ç¹Í¤¨¤¿¡ª¥É¥Ã¥¥êGP¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ë¥ì¥®¥å¥é¡¼½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Î¢¤Ç¤ÏÍâÆü¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¡Ø24»þ´Ö¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¤¬ÊüÁ÷Ãæ¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤Ç¤·¤¿¡£Ä¾ÀÜ¼«Ê¬¤Î½ÐÈÖ¤È½Å¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢»ëÄ°¼Ô¤«¤é¸«¤ì¤Ð¡¢»ö¼Â¾å¤Î ¡ÈÎ¢¤«¤Ö¤ê¡É ¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡¤³¤ÎÍÆ¼Ï¤Ê¤¤²ÔÆ¯¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡¢
¡Ô¤¹¤´¤¤´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¤µ¡£»È¤¤Êý»¨¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡Õ
¡Ôµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤Æâ¤ËÈèÊÀ¤·¤Æ¤¤¤Ã¤Á¤ã¤¤¤½¤¦¡Õ
¡¡¤Ê¤É¿´ÇÛ¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¤¬¡¢¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡Ö¾¾ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢ºòÇ¯5·î¤Ë¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿STARTO ENTERTAINMENT½êÂ°¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¹çÆ±¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡ØWE ARE¡ª Let¡Çs get the party STARTO¡ª¡ª¡Ù¤Ç¤â¡¢¼ª¤Î¤±¤¬¤Ç·çÀÊ¤·¤¿±ÊÀ¥Î÷¤µ¤ó¤ÎÂåÌò¤òÌ³¤á¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÌÜ²¼Âç¥Ö¥ì¥¤¥¯Ãæ¤Î¾¾ÅÄ¤µ¤ó¤À¤±¤Ë¡¢STARTO¼Ò¤È¤·¤Æ¤â»Å»ö¤ò¼¡¡¹¤ÈÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢ÂÎ¤ò²õ¤·¤Æ¤«¤é¤Ç¤ÏÃÙ¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÂÎÄ´´ÉÍý¤Ë ¡È²«¿§¿®¹æ¡É ¤¬Åô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡×
¡¡³èÌö¤¹¤ë¾¾ÅÄ¤Î»Ñ¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤Ê¸Ø¤ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£