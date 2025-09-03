ËÉ¸æÎ¨1ÅÀÂæ¤ÇÀïÎÏ³°¢ª¼Ò²ñ¿Í¤Ç¿Ê²½¤ÎºÇÂ®5¥¥í¹¹¿·¡¡¸µ¥ä¥¯¥ë¥È31ºÐ¤Î¡È¸å²ù¡É¡Ö¤â¤Ã¤È³Ú¤Ë¡×
¸µ¥ä¥¯¥ë¥È¤ÇÆüÎ©À½ºî½ê¤ÎÅÄÀî¸¸ã¤¬ÅÔ»ÔÂÐ¹³½éÀï¤Ç3²ó1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ4K
¡¡Åìµþ¥É¡¼¥à¤ÇÏ¢È¯¤·¤¿150¥¥í¤¬¿Ê²½¤Î¾Ú¤À¤Ã¤¿¡£¸µ¥ä¥¯¥ë¥È¤ÇÆüÎ©À½ºî½ê¤ÎÅÄÀî¸¸ãÅê¼ê¤¬2Æü¡¢Âè96²óÅÔ»ÔÂÐ¹³ÌîµåÂç²ñ¤ÎÀ¾Éô¥¬¥¹Àï¤ËÅÐÈÄ¡£5²óÅÓÃæ¤«¤é2ÈÖ¼ê¤Ç¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢3²ó1°ÂÂÇÌµ¼ºÅÀ4Ã¥»°¿¶¤È¹¥Åê¤·¤¿¡£¥×¥í»þÂå¤Ë148¥¥í¤À¤Ã¤¿ºÇÂ®¤Ï¡¢ÀïÎÏ³°¤«¤é5Ç¯¤¬·Ð¤Ã¤¿º£¡¢153¥¥í¤ò·×Â¬¤¹¤ë¡£¥×¥í»þÂå¤Î¡È¸å²ù¡É¤âÎÈ¤Ë¡¢31ºÐ¤Ë¤·¤ÆÀ®Ä¹¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³°Ìî¤Þ¤Ç²«¿§¤È¥ª¥ì¥ó¥¸¤ËÀ÷¤Þ¤Ã¤¿Âç±þ±çÃÄ¤ÎÀ¼±ç¤òÇØ¤Ë¡¢ÇØÈÖ¹æ18¤¬»×¤¤ÀÚ¤êÏÓ¤ò¿¶¤Ã¤¿¡£¥Á¡¼¥à¤Ï½éÀïÇÔÂà¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂçÉñÂæ¤ÇÅê¤¸¤¿49µå¤Ë¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È½¼¼Â¤Î´À¤ò¿¡¤¦¡£ÃÏ¶èÍ½Áª¤Ç¤ÏºòÇ¯¤è¤ê1¥¥í¾å²ó¤ë153¥¥í¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¼Ò²ñ¿Í¤Î5Ç¯´Ö¤Ç¡¢¼Â¤Ë5¥¥í¤âºÇÂ®¤ò¹¹¿·¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡Ö¥×¥í¤Î¤È¤¤Ï¡¢·ë²Ì¤ò½Ð¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤ò¼«Ê¬¤Ç¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ä¡Ä¡£¼Ò²ñ¿Í¤ËÍè¤Æ¡¢°ìÈ¯¾¡Éé¤Ç¤¹¤±¤É¥×¥í¤Î¤È¤¤è¤ê¤«¤Ï¼«Ê¬¤òÀÕ¤á¤Ê¤¯¤Æ¤â¤è¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¬Í×°ø¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡ÊËÜµòÃÏ¤À¤Ã¤¿¡Ë¿ÀµÜ¤Ï¶¹¤¯¤Æ¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¬¤éÅê¤²¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢º£¤Ï¤â¤¦Á´Á³´Ø·¸¤Ê¤¯¡¢Á´ÎÏ¤ÇÏÓ¤ò¿¶¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥×¥í»þÂå¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡×
¡¡¹âÃÎÃæ±û¹â¤«¤é2012Ç¯¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¤Ç¥ä¥¯¥ë¥È¤ËÆþÃÄ¡£2017Ç¯¤«¤é¤Ï°éÀ®·ÀÌó¤ÎÍ«¤ÌÜ¤ËÁø¤¤¡¢2018Ç¯3·î¤Ë»ÙÇÛ²¼Éüµ¢¤¹¤ë¤È1·³¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÄÏ¤ó¤À¡£2019Ç¯¡¢¥×¥í7Ç¯ÌÜ¤Ç¤Ä¤¤¤Ë½é¾¡Íø¡£¤·¤«¤·ÄÌ»»5ÅÐÈÄ¤Î¤ß¤Ç¡¢2020Ç¯¤Ï1·³ÅÐÈÄ¤Ê¤¯ÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¡£Åö»þ¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡Ö¥á¥ó¥¿¥ëÌÌ¤Ç¡¢¤â¤Ã¤È³Ú¤Ë»×¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â²áµî¤ÏÌá¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤Þ¤¿Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê¼ºÇÔ¤ò¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¬¤é¼Ò²ñ¿Í¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÁÖ¤ä¤«¤Ë¾Ð¤Ã¤¿¡£
¡¡¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢2020Ç¯¤Ï2·³¤Ç20»î¹ç¤ËÅê¤²ËÉ¸æÎ¨1.95¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÎ¨Ä¾¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¸À¤¦¤È¡¢°ìÅÙ¤Ç¤â1·³¤ÇÅê¤²¤µ¤»¤Æ¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤ë¤¬¡¢¡Ö¤â¤¦5Ç¯¤âÁ°¤ÎÏÃ¤Ê¤Î¤Ç¡£¼«Ê¬¤Î¤ä¤ë¤Ù¤¤³¤È¤Ï¤ä¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤·¡¢¤¢¤È¤Ï´ÆÆÄ¤¬·è¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤ÇÁàºî¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡×¤È²º¤ä¤«¤Ê¸ýÄ´¤Ç²ó¸Ü¤·¤¿¡£
¡¡³èÌö¤Î¾ì¤ò¼Ò²ñ¿Í¤Ë°Ü¤·¡¢¤â¤¦5Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë¡£Æþ¼ÒÅö»þ¤Ë·Ç¤²¤Æ¤¤¤¿¡Ö¥×¥íÉüµ¢¡×¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡Ö3Ç¯ÌÜ¤¯¤é¤¤¤Ë¡¢Ç¯Îð¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤ò¹Í¤¨¤¿¤È¤¤Ë¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¤â¤¦¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£¡Öº£¤Þ¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¤â¤Î¤òµ¾À·¤Ë¤·¤ÆÌîµå¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢º£¤Ï¡¢ºÇ¸å²ù¤¤¤Ê¤¯½ª¤ï¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡¢1Ç¯1Ç¯¤ä¤êÀÚ¤Ã¤Æ½ª¤ï¤ê¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£¥ä¥¯¥ë¥È»þÂå¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦»Ñ¤Ç¡¢ÊÑ¤ï¤é¤ºÌîµå¤ËÂÇ¤Á¹þ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡ÊÄ®ÅÄÍø°á / Rie Machida¡Ë