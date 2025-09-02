午後6時プレーボール…2年生エース同士が先発

侍ジャパンU-18日本代表と沖縄県高校選抜による壮行試合が2日に沖縄セルラースタジアム那覇（午後6時開始）で行われる。高校代表は末吉良丞（りょうすけ）、沖縄県選抜は新垣有絃（ゆいと）の両投手が先発する。今夏の甲子園を制した沖縄尚学の2年生エース同士の投げ合いに「ワクワクが止まらない」などとファンも注目している。

夏の甲子園を盛り上げた2人のエースによる投げ合いが実現する。末吉は甲子園で6試合に登板し2勝、防御率1.06。新垣有は4試合で4勝、防御率0.82をマークし、圧倒的な存在感で同校を初の夏制覇へと導いた。

サウスポーの末吉に右腕の新垣有。ともに2年生では唯一のメンバー入りを果たしている。

甲子園を沸かせた両雄の投げ合いにファンも反応。「粋だね」「テレビ放送ないのかな？」「豪華すぎる」「胸熱すぎる」「配信やらへんかな」などと楽しみにしていた。

侍ジャパンU-18日本代表は5日から2023年大会に続く連覇を目指し、「ラグザス presents 第32回 WBSC U-18野球ワールドカップ」に臨む。8月31日に行われた大学日本代表との壮行試合は1-8で敗れた。（Full-Count編集部）