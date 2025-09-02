歌手の酒井法子（５４）が公開した最新ビジュアルに衝撃が走った。

酒井は２日までに、「クリスマスディナーショー２０２５」を開催することを発表。１２月１５日に石川・ホテル日航金沢、同２２日に大阪のリーガロイヤルホテル大阪で行う。

開催を告知するビジュアルで、酒井はブルーの耳を付けたうさぎ風衣装に変身。インスタグラムでも「いよいよですよぉーん！」「久々の大阪です！楽しみすぎまぁす」とつづり、その画像を投稿した。

１９９５年の大ヒット曲「碧いうさぎ」を連想させるコスチュームで美脚もすらり。ノリノリの姿にフォロワーは「やば！かわいすぎ」「凄（すご）いですね」「こんなの初めて」「ウサギのような躍動感」「カワイイが過ぎます」「もう…こんなの見たら行くしかない」「すごいかわいいお姫さま だれかと思ったらのりピーだ！」「ふっきれてる」「なんでそんなに顔もかわいくてウエストも足も細いんですか ほんとステキ」「待ちきれない」と衝撃を受けていた。

「のりピー」の愛称で海外でも人気がある酒井。２０１２年に芸能界に復帰した。