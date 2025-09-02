米国を拠点に活動するお笑い芸人のたむらけんじ（52）が再婚したことが1日、分かった。お相手は30代の一般女性。知人によると「女性はエキゾチックな顔立ちの美人。さっぱりした性格で行動的。細かいことを気にしがちのたむらさんとの相性はばっちりです」という。たむら本人もスポニチ本紙の取材に「まだ周りで報告していない方もいるのであまり話せないのですが、再婚は事実です」と認めている。

たむらは2021年12月に「50歳の誕生日で芸人を引退する。新しいことに挑戦したい」と宣言。その後、引退は撤回したものの、23年5月にテレビのレギュラー番組7本を全て降板して米ロサンゼルスに移住した。女性とは、もともと十数年来の友人で渡米前は連絡を取り合っていなかったが、24年に帰国した際に再会。1年ほどの交際を経てゴールインとなった。

昨年は前途多難な一年だった。一部週刊誌で先輩芸人への女性上納疑惑が報じられ、否定はしたものの米国での仕事が激減。10月には自らがオーナーを務める「炭火焼肉たむら」が牛肉の原価率アップや集客低下などにより経営難であることを公表した。そのような中でのゴールイン。関係者は「奥さんは、どんなことがあっても、たむらさんを支えようと思ったということでしょう。物価も高くて米国での新生活も大変ですけど、2人なら乗り越えていける。これからは現地のビジネスをサポートしていくんだと思います」と話した。

たむらは現在、焼き肉店の立て直しのため2カ月に1度のペースで日本に戻り“単身赴任”で奮闘中。軌道に乗るまでまだ時間はかかりそうだが、日米プチ遠距離婚で新しい生活を2人で築き上げていく。

たむらは98年に結婚して13年7月に離婚しており、前夫人との間に1男2女がいる。20代の頃にタレントの鈴木紗理奈（48）と交際していたことでも知られる。

○…たむらは、吉本興業の養成所「NSC吉本総合芸能学院」の11期生で同期である、陣内智則（51）のYouTubeチャンネル「陣内智則のネタジン」の収録にこのほど参加。結婚についても語っており、その模様が、あす3日午後7時から配信される予定。