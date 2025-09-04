ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > たむらけんじ、結婚報告したのは「松本さんぐらいかな。あと宮迫さん… たむらけんじ 松本人志 宮迫博之 エンタメ・芸能ニュース デイリースポーツ たむらけんじ、結婚報告したのは「松本さんぐらいかな。あと宮迫さんにも」 2025年9月4日 14時28分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと たむらけんじが陣内智則のYouTube動画で結婚を報告した 発表より以前に報告した芸人は「松本（人志）さんぐらい」と告白 「あと宮迫（博之）さんにも言った」と明かした 記事を読む おすすめ記事 岡田結実 結婚発表メッセージの“共同作成者”を明かす その正体にスタジオ騒然「ええ？！」 2025年8月30日 16時11分 人気クリエイター「結婚します」と発表 別居婚を選択・左手薬指に指輪キラリ 2025年9月1日 20時51分 梅宮アンナ 結婚発表後、初の公の場「まさかの結婚でした」 夫との“ラブラブエピソード”を披露 2025年9月2日 6時40分 はじめしゃちょーが一般女性との結婚報告「この人と人生を共にしたい。この人の人生を半分もらいたい」 2025年8月30日 18時39分 はじめしゃちょー、結婚発表 お相手は一般女性・ウエディングフォトも公開 2025年8月30日 18時26分