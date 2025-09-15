2023年に芸能活動を休止し、50歳で単身アメリカへ移住したお笑い芸人のたむらけんじさん。渡米後はダウンタウン・松本へのアテンド報道の余波や「焼肉たむら」の経営危機など、相次ぐ逆風に直面した。移住から現在までの歩みと活動の実態を聞いた。 アメリカでピックルボール大会を企画・運営する現在のたむらさん 移住後、SNS効果で案件の依頼が続々… ──テレビ番組のレギュラーをすべて降板し、50歳でアメリカ