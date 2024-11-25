11月23日、兵庫県尼崎市のショッピングセンター「グンゼタウンセンターつかしん」でトークショーを開催したのは、元芸人の宮迫博之と、タレントのたむらけんじ。屋外でマイクを握ったふたりは、たむら経営の「炭火焼肉たむら」の経営不振を同じく焼肉屋を経営する宮迫にアドバイスしてもらうというトークを展開した。「“メインディッシュ”はトークショーの後の取材対応です。性加害疑惑に関する損害賠償請求を取り下げた、ふた