お笑い芸人のたむらけんじが11月14日にXを更新。“元交際相手”でタレントの鈴木紗理奈の“不倫報道”を擁護したが、その内容が波紋を呼んでいる。鈴木は『週刊文春』（文藝春秋）に50代の実業家との同棲が報じられたが、相手が子持ちの既婚者であるため“不倫”とされてしまった。「鈴木さんは2013年にミュージシャンのTELA-Cさんとの離婚を発表し、独身のシングルマザーです。記事によると鈴木さんは相手から既婚者だと聞か