»ÄÎ±Áè¤¦Ì¾¸Å²°¤ËÄË¼ê¡ÄDF¸¶µ±åº&DF²ÏÌÌ²¢À®¤¬¤È¤â¤ËÅ·¹ÄÇÕ¹ÅçÀï¤ÇÉé½ý
[¸Î¾ã¼Ô¾ðÊó]
¡¡Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤Ï1Æü¡¢DF¸¶µ±åº¤ÈDF²ÏÌÌ²¢À®¤ÎÉé½ý¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡8·î27Æü¤ÎÅ·¹ÄÇÕ½à¡¹·è¾¡¹ÅçÀï¤ÇÉé½ý¤·¤¿¸¶¤Ï±¦¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°ÆùÎ¥¤ì¡¢Æ±»î¹ç¤ÇÉé½ý¤·¤¿²ÏÌÌ¤Ï±¦Â´ØÀáÇ±ºÃ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£¤Ê¤ª¡¢¤È¤â¤ËÁ´¼£Åù¤Î¾ÜºÙ¤ÏÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡º£µ¨¤ÎJ1¥ê¡¼¥°¤Ç¸¶¤Ï21»î¹ç3ÆÀÅÀ¡¢²ÏÌÌ¤Ï16»î¹ç1ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¡£¥Á¡¼¥à¤ÏÂè28Àá½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¡¢¹ß³Ê·÷¤Î18°Ì¾ÅÆî¤È¾¡¤ÁÅÀ4º¹¤Î16°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ì¾¸Å²°¥°¥é¥ó¥Ñ¥¹¤Ï1Æü¡¢DF¸¶µ±åº¤ÈDF²ÏÌÌ²¢À®¤ÎÉé½ý¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡¡8·î27Æü¤ÎÅ·¹ÄÇÕ½à¡¹·è¾¡¹ÅçÀï¤ÇÉé½ý¤·¤¿¸¶¤Ï±¦¥Ï¥à¥¹¥È¥ê¥ó¥°ÆùÎ¥¤ì¡¢Æ±»î¹ç¤ÇÉé½ý¤·¤¿²ÏÌÌ¤Ï±¦Â´ØÀáÇ±ºÃ¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤è¤¦¤À¡£¤Ê¤ª¡¢¤È¤â¤ËÁ´¼£Åù¤Î¾ÜºÙ¤ÏÈ¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡º£µ¨¤ÎJ1¥ê¡¼¥°¤Ç¸¶¤Ï21»î¹ç3ÆÀÅÀ¡¢²ÏÌÌ¤Ï16»î¹ç1ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¡£¥Á¡¼¥à¤ÏÂè28Àá½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¡¢¹ß³Ê·÷¤Î18°Ì¾ÅÆî¤È¾¡¤ÁÅÀ4º¹¤Î16°Ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£