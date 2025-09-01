ÅÚÅÄ¹¸Ç·¡¡Í£°ì¡¢¼«¤é¹ßÈÄ¤ò¿½¤·½Ð¤¿ÈÖÁÈÌÀ¤«¤¹¡¡²¸µÁ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ÎÈÖÁÈ¤À¤Ã¤¿¤¬¡Ö¿É¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÅÚÅÄ¹¸Ç·¡Ê53¡Ë¤¬31ÆüÊüÁ÷¤Î¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡ÖÅÚÅÄ¹¸Ç·¡¡ÆüÍË¤Î¤Ø¤½¡×¡ÊÆüÍËÀµ¸á¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£Í£°ì¡¢¼«Ê¬¤«¤é¹ßÈÄ¤ò¿½¤·½Ð¤¿ÈÖÁÈ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÅÚÅÄ¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÌÀÀÐ²È¤µ¤ó¤Þ¤È½é¤á¤Æ²ñ¤Ã¤¿»þ¤Î»ö¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢¡ÖÌÀÀÐ²È¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤«¤Ê¡©ÌÀÀÐ²È¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¼õ¤«¤Ã¤Æ¡¢¥ì¥®¥å¥é¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡×¤È¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Î¡ÖÌÀÀÐ²È¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÊª¸ì¡×¤Ë½Ð±é¤·¤¿»þ¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤Î½Ð±éÃæ¤Ë¥³¥ó¥Ó¤òÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡ÖU-turn¡×¤ÎÁêÊý¤¬ÇÑ¶È¤ò·è¤á¡¢¥³¥ó¥Ó²ò»¶¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¡¢¤½¤Î¸å¤â¤µ¤ó¤Þ¤ÎÈÖÁÈ¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡Ö¤·¤ã¤Ù¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤·¡£¤À¤«¤é°ìÈÖ²¸¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¤À¤¬¡Ö¤Ç¤â¡¢²¸¤ò´¶¤¸¤¿¤Î¤Ë¡¢¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤ÎÂç»ö¤Ê¿¼ÌëÈÖÁÈ¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¤Í¡£¸þ¾å°Ñ°÷²ñ¤Ï¡¢½é¤á¤Æ¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡È¼¤á¤µ¤»¤Æ²¼¤µ¤¤¡É¤Ã¤Æ¡£¼«Ê¬¤ÇÈÖÁÈÂ´¶È¤·¤¿¤³¤È¤Ê¤¤¤«¤é¡£ºÇ½é¤ÇºÇ¸å¤¬¤¢¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸À¤¤¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤ò¡Ö¿É¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤Æ¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÅÚÅÄ¤Ï¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¤µ¤ó¤Þ¤Î¤ª¾Ð¤¤¸þ¾å°Ñ°÷²ñ¡×¤Ë15Ç¯4·î¤«¤é21Ç¯1·î¤Þ¤Ç½Ð±é¡£¤½¤Î»þ¤Ë¡¢º£ÅÄ¹Ì»Ê¤¬¡Ö¤ª¾Ð¤¤¸þ¾å°Ñ°÷²ñ¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤ë¤±¤É¡¢¤³¤³ÉÂ±¡¤À¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¡£³§¤³¤³¤ËÄÌ±¡¤·¤Æ¤ë¡×¤È¸À¤Ã¤¿¸ÀÍÕ¤Ç¡Ö¥Ï¥Ã¤È¤Ê¤Ã¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ö¤¢¤ì¡©¤ß¤ó¤ÊÄÌ±¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢²¶¤À¤±Æþ±¡¤µ¤»¤é¤ì¤Æ¤ë¡£¤º¤Ã¤È¤¤¤¿¤«¤é¡£¤Ç¤â¥ì¥®¥å¥é¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¡£¥ì¥®¥å¥é¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢1²óÌÜ¤«¤é¤º¤Ã¤È¤¤¤¿¡×¤È¤·¡Ö¤½¤¦¡£ºÇ½é¤Îº¢¤ÏÀ¨¤¤¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤¿¤Î¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤â¤À¤ó¤À¤ó¡¢¤À¤ó¤À¤óÀ¨¤¤¤ß¤ó¤Ê¤·¤ã¤Ù¤ë¤Ê¤¢¡£¼è¤ì¹â¤â¤¢¤ë¤·ÊÌ¤Ë¤¤¤¤¤«¡¢¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤À¤ó¤À¤óÃ¼¤Ã¤³¤ÎÊý¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡£¤·¤ó¤É¤¤¡Ä¤Ã¤ÆÂ´¶È¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö²¶¤Ï2ÃÊÌÜ¤ËÎÉ¤¯ºÂ¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¡£1ÃÊÌÜ¤¬Ä¶¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¡£¥Ù¥Æ¥é¥óÄÌ±¡¼Ô¤¿¤Á¤¬À¨¤¤¤Î¤è¡£¤³¤ó¤Ê¤Ë¥Ù¥Æ¥é¥ó¤¬¥¹¥¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤ó¤À¤Ã¤Æ¡£Â¾¤ÎÈÖÁÈ¤À¤Ã¤¿¤é¤â¤Ã¤ÈÍ¾Íµ¤«¤Þ¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤µ¤ó¤Þ¤µ¤ó¤ÎÁ°¤À¤«¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¥Õ¥ë¥¹¥í¥Ã¥È¥ë¤Ç¤ä¤ë¤«¤é¡£ËÜÅö¤Ë¤¹¤´Ö¤Ê¤¤¤Î¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¥²¥¹¥È¤Î¡ÖÊ¿À®¥Î¥Ö¥·¥³¥Ö¥·¡×¤ÎµÈÂ¼¿ò¤¬¡Ö¤ä¤Ð¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤È¸À¤¦¤È¡Ö¤ä¤Ð¤¤¤ä¤Ð¤¤¡£¤¢¤Î¿Í¿ô¤Ç¤¤¤ëÉ¬Í×¤Ê¤¤¤ó¤À¤â¤ó¡£3¿Í¤¯¤é¤¤¤ÇÀ®Î©¤¹¤ë¤ó¤À¤â¤ó¡£·Ú¾É¤À¤Ã¤¿¤é¡¢Âà±¡¤µ¤»¤é¤ì¤ë¤«¤é¡¢²¿¤È¤«½Å¾É¤Ë¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤É¤ó¼«Ê¬¤Î¾õÂÖ°¤¯¤·¤Æ¡¢Íè½µ¤Ë´èÄ¥¤í¤¦¤Ã¤Æ¤·¤Æ¤ë¡¢¤½¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤è¤Í¡£À¨¤¤ÈÖÁÈ¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£