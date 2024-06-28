くりぃむしちゅー・有田哲平週刊女性PRIME

「えらい上から目線」土田晃之が有田哲平に放った発言が炎上

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

  • 土田晃之が25日の番組で有田哲平とトークしたと週刊女性PRIMEが伝えた
  • 53歳で幼い子どもがいる有田に対し、「見ててかわいそう」などと発言
  • 視聴者からは「余計なお世話」「えらい上から目線」と非難の声が出ている
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