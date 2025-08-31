お笑いタレントの土田晃之が３１日、ニッポン放送「土田晃之日曜日のへそ」に出演。人気番組を降板した?真相?について語った。この日のゲストは平成ノブシコブシ・吉村崇。アシスタントの新内眞衣が吉村の出ている「ヒルナンデス！」（日テレ系）をよく見ているという話をすると、土田は「ヒルナンデス、俺見てないすよね。ヒルナンデス、クビになりましたから」とつぶやいた。吉村は「いや、クビじゃないと思いますよ」と