「2nd写真集以来の撮影でした。服を着たままプールに入ったり、王道のグラビアっぽい撮影ができたのが個人的に嬉しかったです」

元乃木坂46のメンバーで、現在はタレント、プロ雀士、麻雀カフェの経営者などマルチに活躍をする中田花奈。5月に2nd写真集『掻き立てる』を発売した彼女は、グラビアにも積極的にチャレンジしている。

「年齢的に若いわけではないですが、お話をいただける限りはやりたいなと思っています。この前ラジオの仕事の繋がりで面識があったお笑い芸人のXXCLUB（チョメチョメクラブ）の大島育宙さんが、私の写真集をすごく褒めてくださって。『宮崎美子さんみたいに60代になっても写真集を出せるような人になってほしい』と言っていただけて、そうなれたらいいなと思っています」

Mリーガーとしても活躍する中田。Mリーグの新シーズンは9月に幕を開ける。

「いろいろな仕事をやらせていただいていますが、今いちばんの目標は麻雀で結果を残すこと。昨シーズンは不甲斐ない成績だったので、今シーズンは自分の成長を見せられるように頑張りたいです」

なかだかな

31歳 1994年8月6日生まれ 埼玉県出身 T158 2011年に乃木坂46の第1期メンバーオーディションに合格。2020年同グループを卒業。2021年には日本プロ麻雀連盟第37期前期プロテストに合格。さらに自身が経営する麻雀カフェ「chun.」をオープン。2023年、BEAST Japanext（現・BEAST X）よりドラフト指名を受けてMリーグに参戦。2025年5月、2nd写真集『掻き立てる』（講談社）発売。そのほか最新情報は公式X（@nakada_official）、公式Instagram（＠nakadakana_official）にて

写真・中村和孝

スタイリスト・筒井葉子（PEACE MONKEY）

ヘアメイク・イワタユイナ