富山vs熊本 スタメン発表
[8.30 J2第28節](富山)
※18:30開始
主審:井上知大
<出場メンバー>
[カターレ富山]
先発
GK 1 田川知樹
DF 3 香川勇気
DF 4 神山京右
DF 19 實藤友紀
DF 88 濱託巳
MF 11 小川慶治朗
MF 16 末木裕也
MF 33 高橋馨希
MF 48 植田啓太
FW 10 松田力
FW 27 吉平翼
控え
GK 42 平尾駿輝
DF 2 吉田新
DF 5 今瀬淳也
MF 8 松岡大智
MF 14 浦十藏
MF 18 伊藤拓巳
MF 22 椎名伸志
MF 34 竹中元汰
FW 39 古川真人
監督
安達亮
[ロアッソ熊本]
先発
GK 1 佐藤史騎
DF 3 大西遼太郎
DF 4 袴田裕太郎
DF 24 李泰河
MF 8 上村周平
MF 9 大本祐槻
MF 15 三島頌平
MF 17 藤井皓也
FW 14 塩浜遼
FW 16 松岡瑠夢
FW 28 神代慶人
控え
GK 23 佐藤優也
DF 2 黒木晃平
DF 5 阿部海斗
MF 7 竹本雄飛
MF 13 飯星明良
MF 21 豊田歩
FW 18 半代将都
FW 20 大崎舜
監督
大木武
