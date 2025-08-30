[8.30 J2第28節](富山)

※18:30開始

主審:井上知大

<出場メンバー>

[カターレ富山]

先発

GK 1 田川知樹

DF 3 香川勇気

DF 4 神山京右

DF 19 實藤友紀

DF 88 濱託巳

MF 11 小川慶治朗

MF 16 末木裕也

MF 33 高橋馨希

MF 48 植田啓太

FW 10 松田力

FW 27 吉平翼

控え

GK 42 平尾駿輝

DF 2 吉田新

DF 5 今瀬淳也

MF 8 松岡大智

MF 14 浦十藏

MF 18 伊藤拓巳

MF 22 椎名伸志

MF 34 竹中元汰

FW 39 古川真人

監督

安達亮

[ロアッソ熊本]

先発

GK 1 佐藤史騎

DF 3 大西遼太郎

DF 4 袴田裕太郎

DF 24 李泰河

MF 8 上村周平

MF 9 大本祐槻

MF 15 三島頌平

MF 17 藤井皓也

FW 14 塩浜遼

FW 16 松岡瑠夢

FW 28 神代慶人

控え

GK 23 佐藤優也

DF 2 黒木晃平

DF 5 阿部海斗

MF 7 竹本雄飛

MF 13 飯星明良

MF 21 豊田歩

FW 18 半代将都

FW 20 大崎舜

監督

大木武