昨年12月17日に胃がんを宣告されたことを明かしていた元お笑いコンビ「トラッシュスター」の伊藤政臣（34）が29日、自身のXを更新し、肝臓への転移が見つかり再発したことを報告した。

伊藤は「活動休止のご報告」として「いつも応援してくださる皆様、本当にありがとうございます。この度、癌の状態が悪化したことに伴い至急入院して治療に入ることになりました。しばらくは治療に専念します」と報告した。

「ご心配、ご迷惑をおかけしますが引き続き応援よろしくお願いします。必ず勝って帰ります」と伝えて文書の画像を投稿した。

文書には「昨年12月に手術をした胃癌についてのご報告です」とし「先月から体調が悪化し、検査を受けたところ肝臓への転移が見つかり再発をしてしまいました」と報告した。

また、診断結果は「ステージ4の末期癌でした」とし「今後は早急に入院し、治療をしていきます。現在決まっているお仕事は全てお休みさせて頂きます」としている。

伊藤は2020年にコンビを解散し、福井県に移住。現在はマサ越前の名前で北陸ヒーロープロジェクトの代表として、福井県のご当地ヒーロー「古代竜士フクイザー」をプロデュースしているが「フクイザーの活動については現メンバーに引き継ぎを行い、これまで通り行います」とし「今後のイベントについては体調面と相談して出演を考えますのでまたご報告させていただきます」と伝えた。

そして「悔しく残念ではありますが命あっての活動です。家族や仲間と共に癌と戦って必ず元気に帰ってきます。福井への恩返しもまだ途中なので、ご心配やご迷惑をおかけしますが、引き続き応援よろしくお願いします。マサ越前」とした。