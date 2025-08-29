8月29日、会社員・モデル・女優として活動するSAO（佐保里）が、本人に寄せられた世界中からのコメントに対してのアンサーソング「OHAYO」を初のソロ楽曲として公開した。

2025年7月25日にSAOがX（旧Twitter）にて「おはよう」とコメントした投稿が世界中に拡散され、イーロン・マスクや世界中のメディアが反応。SAOのアカウントは約60カ国から合計2億回以上閲覧、本人肖像が利用された二次創作のネットミームが日々溢れ、数千件単位で世界中から賛否のコメントが本人に届くようになった。

本楽曲「OHAYO」の中では、1カ月で突如人生が一変したSAOの心境の変化や世界中のコメント、ミームに対してのアンサーが英語で綴られている。YouTubeで公開されたミュージックビデオはSAOが日常で利用しているスマートフォンアプリによって撮影され、実際に投稿されたアンチコメントやネットミームも演出として登場する。なお、今回のトラックはSKRYU・MIYAUCHIなどを手掛けるビートメーカー・WAZGOGGから提供を受けている。

＜SAO(佐保里)からのコメント＞

リアルサウンド テックさんで取り上げていただいてから、会社の人もこのバイラルに気づいてもらったり、知人から「Yahoo!ニュースで見たよ」と連絡を沢山もらったり、またパラレルワールドのような不思議な日々を過ごさせていただくようになりました。元々アイドル活動もしていたので今回は挑戦の一歩として、SNSを通じて巡り合った沢山の人たちの力を借りて楽曲制作に挑戦しました。辛いことやヒドイことを言われたときも、次の日の朝はこの曲を聞いて笑顔で「おはよう」って、元気をだしてもらえたら嬉しいです！

（文＝リアルサウンドテック編集部）