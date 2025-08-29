韓国発のスキンケアブランド「Anua(アヌア)」から、次世代型ビタミン美容液＆トナーを新発売！大学の研究室と共同開発した独自成分配合
原料にこだわり、自然由来成分と必要な美容成分のみを使って商品を開発してきたグローバルスキンケアブランド「Anua(アヌア)」が、日本初となる「Anua(アヌア)」新商品発表会を開催。ブランドの歩みから、新商品「ビタミン3グルタチオンスパークリングトナー」(オンライン2650円)、「ビタミン10 ポアストリックスセラム」(オンライン2800円、オフライン2580円)の開発過程と期待できる効果などについて発表した。
【画像】タブレットを入れて使用する「ビタミン3グルタチオンスパークリングトナー」
■「Anua」とは？
スキンケアブランド「Anua」は2017年に設立された株式会社The Foundersが2019年4月にローンチ。その後右肩上がりに成長し、ローンチから5年間で韓国、日本、米国を中心に展開し売上総額440億円を突破。現在も販路の拡大を行いながら着実に売り上げを伸ばしており、2025年には売上総額1000億円を目指している。
「Anua」のコンセプトは「優しく。強く。」。有効成分をしっかりと配合しつつも、肌に刺激を与えずにケアできるスキンケアアイテムを開発、展開。ブランド名のアルファベットそれぞれにも意味がある。はじめの「A」は「“A”sk(尋ねる)」、最後の「a」は「“A”nswer(応える)」と「お客様の声に耳を傾け、的確なソリューションを提供する」というブランドとしての想いが込められている。また「n」と「u」はそれぞれ、インターセクション(交差)「∩」と和集合「∪」の数学記号から、コンセプトとして掲げている「やさしさ」「効果」を両立させるという意味合いを持っているのだそう。
現在、「Anua」は日本のスキンケアブランドTOP10に入るという目標を掲げ、躍進中。まずは、公式イメージキャラクターにアイドルとしても俳優としても活躍する「なにわ男子」の大橋和也さんを起用。CM放映や交通広告を大々的に行うことで一気に認知を拡大。7割以上がオフラインであるという市場を鑑みながら、POP UPなどを定期的に実施し“体験してもらう”ことを強化。日本におけるスキンケアニーズをしっかりと調査しながら、日本向けの製品の開発も行ってきた。2024年8月に発売され、日本での累計販売数146万本を突破したという「アゼライン酸セラム」もその1つだ。アンケートやインタビューを繰り返し、十分にテストしたうえで発売、その後も口コミ分析や満足度調査を行う。顧客の声をしっかりと日々取り入れて商品開発が行われているのだ。
今回は、そんな「Anua」から夏の美肌ケアにぴったりのビタミンCにフィーチャーした「ビタミン3グルタチオンスパークリングトナー」、「ビタミン10 ポアストリックスセラム」が発売された。アイテムの特徴をしっかりとチェックしていこう。
■ビタミン10 ポアストリックスセラム
「ビタミン10 ポアストリックスセラム」は、特定の肌悩みに特化した高機能スキンケアシリーズ「ダーマライン」のアイテム。
セラムに含まれる「ANUA VITA 10」と呼ばれる整肌成分は、ピュアビタミンCとビタミン誘導体3種を独自に配合したもの。ビタミンシナジー成分を合わせることで明るく透明感のある肌印象へと導いてくれる。また、「ANUA PORESTRIX(TM)」と呼ばれる整肌成分は、6種類の成分を組み合わせ、毛穴が気になる肌の引き締めをサポートする。
そして最も注目すべきなのが「ANUA MELA-LIPO 4(TM)」と呼ばれる独自のリポソーム技術。「ANUA MELA-LIPO 4(TM)」は「Anua」と韓国成均館大学化学工学部教授のキム・ジンウンさんが共同開発を行い、特許も取得した独自成分だ。今回商品開発にあたり、リポソームの技術が必要だったことを受け、「Anua」からリポソームのスペシャリストであるキム・ジンウン教授にアプローチ。今回の共同開発に至ったという。「ANUA MELA-LIPO 4(TM)」が整肌成分を、肌の角質層まで効率よく浸透させてくれる。スッと肌に馴染む使用感は、クチコミで早くも高評価を得ている。
デイリーに使える、肌にさしい使い心地も特徴。セラミド、パンテノール、CICAを配合し、保湿しながら肌を落ち着ける成分でビタミン特有の刺激や乾燥感に配慮している。「Anua」関係者は、「ビタミンCスキンケアの使用率が高まる夏のシーズンに合わせてビタミンラインを展開することで、日本のニーズに寄り添い、長期的なブランド価値の構築を目指しています」とコメント。
べたつきにくく、肌にやさしい使い心地の高濃度ビタミンセラムは、乾燥によるくすみや毛穴の目立ちが気になる20〜40代におすすめ！トーン、キメ、毛穴にアプローチできる次世代ビタミンCセラム「ビタミン10 ポアストリックスセラム」が、この夏マルチに活躍してくれそうだ。
■ビタミン3グルタチオンスパークリングトナー
そして、もう1つの注目商品がビタミンCの鮮度に着目した新製品「ビタミン3グルタチオンスパークリングトナー」。使用直前にビタミンCなどを含むタブレット「ANUAバイタルスパークリングボール」を化粧水に投入する2剤式を採用し、フレッシュな状態で使用できるのが最大の特徴だ。
化粧水とビタミンCタブレットが別々にパッケージングされている。使用を開始する際に、ユーザー自身の手でタブレットを化粧水に入れることで、ビタミンC成分が液体に溶け出す仕組みだ。
「ビタミン10 ポアストリックスセラム」同様に「ANUA MELA-LIPO 4(TM)」により、フレッシュなビタミンC成分が肌の角質層まで浸透。また、独自成分の「ANUA EX-PEELING COMPLEX」が乾燥や古い角質によるくすみにアプローチし、肌のキメを優しくケア。うるおいとハリを与え、明るい印象の肌へと導くという。
本製品は、2025年8月1日にQoo10で先行発売され、8月10日からはAnua公式ショップや楽天市場などでも順次販売が開始されている。これからの季節、紫外線などのダメージが気になる肌のケアに、新鮮なビタミンCを取り入れてみてはいかがだろうか。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
