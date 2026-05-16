アイベック（福岡市中央区）の出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール（ハッピー）」が「モテる趣味」に関するアンケート調査を行い、結果を発表しました。

【1〜5位】男性100人が答えた、モテる女性の《趣味》は？ 一覧を見る！

男性が回答「モテる女性」の趣味とは？

調査は3月3日、成人男女200人（男女各100人）を対象に、インターネットリサーチで実施。

まず、全回答者に「自分の趣味（好きなこと）に没頭している異性は好印象ですか？」と尋ねたところ、男性は「とても好印象」が39人、「どちらかといえば好印象」が57人で、合計96人が「好印象」と回答しました。女性は「とても好印象」が27人、「どちらかといえば好印象」が70人で、合計97人が「好印象」と答えています。

男女を合計すると193人（96.5％）が「好印象」と捉えていることが分かりました。この結果について同社は、「異性が趣味に打ち込む姿は、恋愛において高く評価されやすいことが分かりました」とコメントしています。

続いて、男性100人に対し「異性がしていると『好印象（モテる）』と感じる趣味のジャンルを教えてください」と質問すると、最も多かったのは「料理・グルメ」で46人でした。次いで、「スポーツ・フィットネス」（23人）、「音楽・アート」（14人）、「読書・映画鑑賞など」（11人）、「アウトドア」（5人）の順となりました。

また、その理由を自由回答形式で尋ねると、「料理・グルメ」については、「女の人の手料理を食べるのが好きな男は多いと思うから」「食べることが大好きなので、料理が趣味でおいしいものをいろいろ作れる人って尊敬できる」「作ったものを一緒に食べられるので身近に感じられる」「料理を作っている姿に、温かみや家庭的な面が見えるから」などの回答がありました。

「スポーツ・フィットネス」については、「明るく健康的に思えるから」「アクティブな印象だから」、「音楽・アート」については、「知的な感じがするから」「感受性が豊かで、物事に対して深く考える傾向があるように思うから」などの回答が寄せられました。

男性の皆さん、どんな趣味を持つ女性が「モテそう」ですか……？