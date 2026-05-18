1秒でも早く髪セットしたい →【40・50代ママ】簡単セットでシャレる♡「控えめパーマヘア」

忙しい朝でも手間をかけずにおしゃれを楽しみたいところ。「パーマ」を取り入れれば、乾かすだけ・軽く整えるだけで自然な動きと立体感が出るので、朝のスタイリングがグッと時短に。そこで今回は、忙しい40・50代のママ世代に似合う、セットが簡単な控えめパーマをご紹介します。派手過ぎず、でも上品に見えるスタイルを解説します。

広がりを抑えるスリムパーマ

スリムパーマは広がりや、ボリュームが出すぎている髪をナチュラルに収まり良くしたい人におすすめです。柔らかく動きをつけながら、シルエットをコンパクトに整えることで扱いやすくなり、まとまりのある印象に。手ぐしでさっと通すだけでセットが完了する時短ヘアです。

ふわっとパーマのミニボブ

ふわっと残ったウェーブパーマを活かしながら、すっきりまとめたミニボブ。コンパクトなシルエットは扱いやすく軽やかな印象に。大人のショートヘアを得意とする@hanae.yamaguchiさんによると「スタイリングは、半乾きの状態にN.ムースを全体に馴染ませて自然乾燥させればオッケー」なのだそう。無理に作りこまなくてもパーマが活きて、こなれたスタイルになります。

しっかりカールで長く楽しめるボブパーマ

根本からしっかり動きのあるパーマは、立体感がありシンプルなボブをより華やかな印象に。強めにかけたパーマは時間が経ってもカールがだれにくく、長く楽しめるのがうれしいポイント。ムースとオイルで軽く揉みこめば、ツヤのあるこなれヘアに早変わり。

ナチュラルパーマで上品ボブスタイル

ボリュームが出にくい髪には、やりすぎない控えめなパーマで自然なふんわり感をプラス。ほんのりカールをつけることで、立体感が生まれ柔らかく女性らしい印象に。扱いやすさはそのままに、乾かすだけでふんわり仕上がるのもうれしいポイント。軽く整えるだけで朝に余裕のある時間が生まれます。

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※こちらの記事では@iimuro_yukii様、@hanae.yamaguchi様、@nodiss_miuk様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：加藤 みお

8年間美容師として活動したのち、トレンド情報の発信側にモチベーションを持ち、ライターに転身。美容・ファッションを中心に、和装まで、美容師の専門的知識を背景にしなたら、トレンド情報を分かりやすく読者に伝える記事に定評を持つ。