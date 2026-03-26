チョコミント好き必見♡ハーゲンダッツ新作「ショコラミント エクストラ」が夏限定登場

チョコミント好きにうれしいニュース♡ハーゲンダッツから、ミニカップ『ショコラミント エクストラ』が2026年5月19日（火）より期間限定で登場します。これまでのミントフレーバー以上に爽快感へこだわり、パリパリ食感のビターチョコチップを合わせた新作は、まさに“チョコミン党”待望の一品。暑くなる季節にぴったりな、ひんやり爽やかな味わいに注目です。

爽快感にこだわった新作チョコミント

ハーゲンダッツのチョコミントフレーバーは、これまでも多くのファンから支持されてきました。2020年発売の『ホワイトミント＆ショコラ』、2024年発売の『ショコラミントクランチ』も大きな話題に。

今回の『ショコラミント エクストラ』は、そんな人気シリーズの魅力をさらに進化させた新作です。

内容量は110mL、価格は373円（税込・希望小売価格※軽減税率適用）です。

販売開始日は2026年5月19日（火）。全国のスーパーマーケット、コンビニエンスストア、デパートほかで購入できます。

ミニカップならではの食べきりサイズで、ちょっとしたご褒美時間にもぴったりです♪

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ミントとチョコの絶妙バランスに注目

今回の最大の魅力は、従来以上にミントを配合したミントアイスクリーム。着色料を使用せず、素材本来の白さを活かした上品な見た目もハーゲンダッツらしいこだわりです。

ミントの香りと清涼感を引き立てるため、開発段階ではミントの強度を徹底研究。すっきりとした爽快感が口いっぱいに広がり、後味まで軽やかに楽しめます。

さらに、合わせるチョコチップにも工夫が。甘さ控えめでカカオ感のあるビターチョコチップを使用し、ミントとの相性を追求しました。

パリッとした食感とほどよい口どけが心地よく、最後の一口まで飽きずに味わえる仕上がりです。

チョコチップが全体にバランスよく散りばめられているため、どこを食べてもミントとチョコのハーモニーを堪能できます♡

この夏だけの爽快スイーツを楽しんで

しっかりミントの爽快感と、ビターチョコのパリパリ食感が楽しめる『ショコラミント エクストラ』は、まさに夏に食べたいご褒美アイス♡

ハーゲンダッツならではの上質な口どけと素材へのこだわりが詰まった期間限定フレーバーです。

チョコミント好きはもちろん、爽やかなアイスを探している方もぜひチェックしてみてください。この夏だけの特別なおいしさをお見逃しなく♪