入籍発表のRYOKI（三山凌輝）＆趣里、直筆署名に注目集まる「丁寧な字で素敵」「雰囲気が似てる」
【モデルプレス＝2025/08/29】7人組ダンス＆ボーカルグループ・BE:FIRST（ビーファースト）のメンバーで俳優のRYOKI（リョウキ・三山凌輝／26）と女優の趣里（34）が29日、それぞれ自身のInstagramを更新し、結婚と趣里の第1子妊娠を発表。その文書の直筆署名に注目が集まっている。
【写真】三山凌輝＆趣里「柔らかい雰囲気が似てる」直筆署名
2人は同時に「この度、三山凌輝と趣里は、入籍していたことをお知らせいたします」と文書にて報告。「2人の間に新しい命も授かることができました」と趣里の妊娠も発表し、「何よりも無事に第一子が誕生してから、皆様にお伝えしようと思っていたのですが、出産までの間、少しでも穏やかな環境で過ごせるようにとの思いから、このタイミングでご報告させていただくことになりました」と経緯を説明した。
末尾には「三山凌輝 趣里」と2人の直筆の署名が並んで書かれており、この投稿には「丁寧な字で素敵」「美文字」「柔らかい雰囲気が似てる」などの声が寄せられている。（modelpress編集部）
