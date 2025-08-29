“ドッキリ若旦那”こと菊池風磨にもまさかの災難が！『ドッキリGP』でtimelesz全員がターゲットに

8月30日19時よりフジテレビにて『芸能人が本気で考えた！ドッキリGP ドッキリも地球を救う 4時間テレビSP』が放送。超大作「ドッキリのドレミのうた ～timelesz ver.～」がついに完成する。

■今やフジテレビの夏の風物詩のひとつになった『ドッキリGP』4時間テレビSP

『芸能人が本気で考えた！ドッキリGP』は、東野幸治と小池栄子がMC、恵俊彰、timelesz菊池風磨、Snow Man向井康二、Travis Japan松田元太がドッキリクリエイターを務める、爆笑必至のドッキリバラエティ。趣向を凝らしたドッキリの数々を、あまたの芸能人や市井の人々に次々と仕掛けていく。

今回の放送は、毎年恒例、今やフジテレビの夏の風物詩のひとつになっている“4時間テレビSP”。2025年もまた、あの国民的番組の裏で、夏のドッキリ祭りが盛大に開催される。

スタジオには、東野、小池、恵、菊池、向井、松田に加えて、常連メンバーのアンタッチャブル・柴田英嗣、シソンヌ・長谷川忍、若槻千夏が集結。さらにSPゲストとして、9月12日に公開される映画『ブラック・ショーマン』に出演する福山雅治＆有村架純、そして、8月29日公開の映画『九龍ジェネリックロマンス』に出演する吉岡里帆が登場。超豪華な顔ぶれで、最新＆最強のドッキリの数々をにぎやかに見届ける。

■あのドッキリオーディションから半年…timeleszが、再びドッキリの舞台へ

ついに6回目を数える“4時間テレビSP”。2025年も、年に一度のドッキリ祭りの名にふさわしく、壮大な企画がめじろ押しだが、なかでもとりわけ注目なのが、「ドッキリのドレミのうた ～timelesz ver.～」だ。番組のドッキリクリエイター・菊池風磨の他、佐藤勝利、松島聡、寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝の8人全員をターゲットに、名物企画「ドッキリのドレミのうた」を繰り広げる。

timeleszの8人が『ドッキリGP』に出演するのは、3月15日放送の「風磨とタイムレスがパイまみれっすSP」以来、およそ半年ぶり。前回は、菊池が“審査員長”、佐藤＆松島が仕掛け人となって、当時加入したばかりの寺西、原、橋本、猪俣、篠塚の5人の新メンバーを対象に“ドッキリオーディション”を開催。新メンバー5人が、番組特製のパイバズーカを食らって、顔じゅうパイまみれとなり、さらにその後、審査員長だったはずの菊池も、人生初の落とし穴にはめられ…と、新体制timeleszのスタートを『ドッキリGP』流に祝福したのだった。

そして、あれから半年。4月から地上波初の冠バラエティ『タイムレスマン』が放送開始、また、6月から8月まで行われたコンサートツアー『We’re timelesz LIVE TOUR 2025 episode 1 ～FAM～』も大成功を収めるなど、今や時代の寵児ともいうべき存在となったtimeleszが、満を持して再びドッキリの舞台へ。スタッフ渾身の“ドレミドッキリ”を、メンバー8人一人ひとりに仕掛けていく。

「ドッキリのドレミのうた」は、童謡『ドレミのうた』の替え歌にのせて、頭文字に“ド” “レ” “ミ”…がつくダジャレドッキリを連発する『ドッキリGP』が誇る大人気企画。今回は、菊池風磨が歌う替え歌に合わせて、7人のメンバーにドッキリをお見舞いしていく。

全身泥まみれになり絶叫する者、男にしかわからない痛みに悶絶する者、しつこすぎるドッキリに音を上げる者…。なかには、スタッフと一触即発になるメンバーも？ 果たして、われらが“ドッキリ若旦那”こと菊池風磨を超えるリアクションは飛び出すのか!? それぞれの個性溢れる7人の反応に注目だ。

そして最後のとどめとして、これまで替え歌を歌いながら、メンバー7人へのドッキリを紹介してきた菊池に、まさかの展開が…!? 前回の「パイまみれっすSP」でも、ラストでスタッフに裏切られ、散々な目に遭わされた菊池だが、2025年の4時間SPでは、いったいどんな災難が降りかかるのか…。誰にも予想がつかない衝撃すぎる結末に注目だ。

■4時間10分どこから観て楽しめる人気企画が目白押し！

今回の4時間SPでは、「ドッキリのドレミのうた ～timelesz ver.～」の他にも、爆笑間違いなしの新作ドッキリが続々とお目見え。

人気企画「記憶忍者隊 マッサマン」には、対戦ゲストとしてHey! Say! JUMP山田涼介が登場。向井康二扮する“記憶力ゼロヒーロー”マッサマンと、新必殺技「マッサマンスピン」をかけて記憶力対決に挑戦する。

また、Snow Manの渡辺翔太、阿部亮平、宮舘涼太、そしてマッサマンこと向井康二の4人が、“言いにくいフレーズ、誰かが噛んだら全員即爆発”のドッキリゲーム「ボムマジ爆発」に挑戦。屈辱の“Snow Manでいちばんヤバい奴”が決定してしまう…！

さらに、元祖「ドッキリのドレミのうた」では、番組常連のザ・マミィ酒井貴士やタイムマシーン3号山本浩司、番組初登場のインパルス堤下敦らが、2024年も好評を博した「“ド”は洞窟でオナラする」の最新作や、衝撃の新作「“レ”はレフトフライ爆破」「“ミ”はミツバチ入っちゃう」など、超強力ドッキリの餌食となってしまう他、広瀬すず、二階堂ふみ、吉田羊、松下洸平出演の映画『遠い山なみの光』豪華キャスト陣を、キンタロー。渾身の新作モノマネが襲う「秒で明かりがついたらキンタロー。」、きしたかの高野正成が駅から駅へと激走する姿が感動（と爆笑）を呼ぶ「ドッキリダイエット 電車に乗り遅れそうダッシュダイエット編」など、とっておきの大作がずらり。4時間10分の放送中、どこから見ても大笑いできること請け合いだ。

■番組情報

フジテレビ系『芸能人が本気で考えた！ドッキリGP ドッキリも地球を救う 4時間テレビSP』

08/30（土）19:00～23：10

出演

MC

東野幸治

小池栄子

ドッキリクリエイター

恵 俊彰

菊池風磨（timelesz）

向井康二（Snow Man）

松田元太（Travis Japan）

スタジオゲスト

柴田英嗣（アンタッチャブル）

長谷川 忍（シソンヌ）

若槻千夏

／

福山雅治

有村架純

吉岡里帆

＜VTRゲスト＞

山田涼介（Hey! Say! JUMP）

／

佐藤勝利（timelesz）

松島 聡（timelesz）

寺西拓人（timelesz）

原 嘉孝（timelesz）

橋本将生（timelesz）

猪俣周杜（timelesz）

篠塚大輝（timelesz）

／

渡辺翔太（Snow Man）

阿部亮平（Snow Man）

宮舘涼太（Snow Man）

／

広瀬すず

二階堂ふみ

吉田 羊

松下洸平

／

糸井嘉男

お見送り芸人しんいち

キンタロー。

コカドケンタロウ（ロッチ）

酒井貴士（ザ・マミィ）

獣神サンダー・ライガー

高野正成（きしたかの）

卓也（土佐兄弟）

堤下 敦（インパルス）

中西茂樹（なすなかにし）

山本浩司（タイムマシーン３号）

和田まんじゅう（ネルソンズ）

他

